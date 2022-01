“Enquête de santé” : « Comment rester jeune plus longtemps ? » mardi 25 janvier sur France 5 (vidéo)

Mardi 25 janvier à 21:00 sur France 5, le magazine “Enquête de santé” présenté par Marina Carrère d’Encausse propose le documentaire « Comment rester jeune plus longtemps ? », réalisé par Yan Di Meglio, qui sera suivi d'un débat.

Bien vieillir, voire rajeunir… C’est la promesse que nous vend la médecine dite « anti-âge ».

Crèmes, peeling, injections, cocktails de vitamines ou d’hormones… Quelles sont les méthodes qui marchent ? Existe-t-il des dangers ? Des dérives, des abus ?

Les premiers signes du vieillissement apparaissent sur la peau. D’abord il y a les rides au coin des yeux, sur le front, autour des lèvres. Passée la quarantaine, la peau devient moins élastique, plus fine, des tâches brunes se forment. Retrouver la peau de ses 20 ans, la perspective fait rêver. Mais les crèmes antirides sont-elles vraiment efficaces ?

Le moyen le plus radical pour réparer les effets du temps reste la médecine esthétique qui connaît une croissance sans précédent. Et pour y parvenir, plus besoin de passer par la case lifting. Les techniques pour dissimuler son âge abondent. Injections de botox ou d’acide hyaluronique, peeling… Quelles méthodes ont fait leur preuves et sont-elles sans risque ?

La médecine anti-âge ne se limite pas aux signes visibles, elle promet également de rajeunir votre organisme. Dans son arsenal thérapeutique, elle propose des traitements hormonaux (DHEA, hormone de croissance, cure d'oméga-3…) pour obtenir des effets bénéfiques sur la forme, les performances physiques, l’humeur et la libido. Mais cette supplémentation est loin de faire l’unanimité dans le corps médical.

Il y a enfin des pistes de recherches sérieuses dans le domaine l’anti-âge. Le plus grand espoir réside dans les télomères. Ces structures qui protègent l’extrémité de nos chromosomes renfermeraient le secret d’une jouvence prolongée.

Des crèmes antirides jusqu’à la régénération cellulaire en laboratoire, enquête sur les promesses et les dérives de cette quête de l’éternelle jeunesse.

Les invités du debat :

Dr Emmanuelle Lecornet-Sokol, endocrinologue, Hôpital de la Salpêtrière (APHP), auteure de "Et si c'était hormonal ?", Hachette Bien-Être, 2019

Pr Alain Astier, chef du service de pharmacie, Hôpital Henri-Mondor (APHP)

Dr Antoine Piau, gériatre, CHU de Toulouse

Raphaël Haumont, spécialiste de chimie moléculaire, Université Paris-Saclay

et avec le témoignage de Michèle Torr, chanteuse