“Science grand format” : « L'histoire de l'Empire inca », jeudi 28 avril sur France 5 (vidéo)

Au début du 15e siècle, la civilisation inca a connu une formidable expansion. Selon la légende, les premiers Incas seraient nés du Soleil, sortis un jour d’une grotte au cœur des Andes. Le Soleil leur avait commandé de s’établir là où leur bâton d’or s’enfoncerait dans la terre. C’est ainsi qu’ils auraient fondé Cuzco, au Pérou. Leur empereur était l’égal d’un dieu, et les sujets ordinaires n’avaient pas le droit de le regarder en face.

En moins d’un siècle, les Incas ont bâti le plus grand empire de l’Amérique précolombienne qui s’étendait sur près d’un million de kilomètres carrés. Il comprenait des déserts, des montagnes et des monuments extraordinaires recouverts d’or. Mais il s’est effondré brutalement, victime d’une petite troupe de soldats espagnols. Comment cet empire a-t-il pu se développer si rapidement, et s’effondrer si facilement ?

La réponse se trouve en partie à Cuzco, la capitale des Incas où les archéologues étudient les vestiges d’un réseau urbain complexe. Fins diplomates, redoutables guerriers et grands bâtisseurs, les Incas possédaient tous les atouts pour construire un empire organisé et puissant, mais ils n’ont pas eu le temps de le consolider. La guerre, les métissages et les virus ont effacé la dernière grande civilisation pré-hispanique des Andes. Les grands monuments incas ont quasi tous disparu. Mais les cités de Cuzco et du Machu Picchu émerveillent encore les visiteurs.