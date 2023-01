"Faites entrer l'accusé" : « Christian Van Geloven, criminel sexuel » sur RMC Story dimanche 15 janvier 2023

Dimanche 15 janvier 2023 à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro du magazine “Faites entrer l'accusé” qui reviendra sur l'affaire Christian Van Geloven.

En 1994, Christian Van Geloven a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et le meurtre de deux petites filles, Ingrid et Muriel, dans la région de Perpignan. Deux meurtres d'une violence ignoble et qui auraient pu être évités.

En effet, l'homme a déjà été condamné à deux reprises. Sa première condamnation remonte à 1984, pour agression sexuelle. Van Geloven ne restera cependant pas longtemps en prison. Et en 1990, il récidive. Il est cette fois condamné pour outrage public à la pudeur, mais ressort libre du tribunal.

Un an plus tard, cet homme, qui se qualifie lui-même de monstre, repasse à l'acte. Cette fois-ci, il ne se contente plus de violer, mais tue également ses victimes.

La justice s'est ainsi révélée impuissante à protéger les membres de la société.