"L'autre rêve de Martin Luther King" dimanche 19 mars 2023 sur France 5 dans "La case du siècle"

À l'occasion de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale et du 45ème anninversaire de la dispatition de Martin Luther King, France 5 diffusera dimanche 19 mars 2023 à 22:45 dans "La case du siècle" le documentaire "L'autre rêve de Martin Luther King" signé Barbara Necek.

« Je suis fatigué de marcher… Parfois je me demande si je vais atteindre mon but. Je vous l’avoue, je suis fatigué ! »

Chicago, 1966. Martin Luther King pousse un cri de colère et de désespoir. Deux années plus tôt, le héros des droits civiques et l’artisan de l’abolition de la ségrégation raciale était pourtant au sommet de sa gloire. Il aurait pu en rester là. Mais celui-ci n’a pas encore dit son dernier mot. Le véritable rêve du pasteur ne s’est jamais limité aux droits civiques.

Ce qu'il veut depuis toujours, c’est une Amérique juste, où la pauvreté n’aura plus sa place. C’est l’égalité sociale, qui est pour lui le seul garant d’une véritable émancipation des Noirs.

Pendant les quatre années qui lui restent à vivre, le pasteur mobilisera toute son énergie pour réaliser cet « autre rêve ». Mais les obstacles seront nombreux : il sera conspué par l’Amérique blanche, raciste, abandonné par la classe politique, mais aussi par une partie des siens, décidés à tourner le dos au principe de non-violence.

Notes de réalisation de Barbara Necek

Le 25 mai 2020, l’Amérique est rattrapée par ses vieux démons. À Minneapolis, l’Afro-Américain George Floyd est arrêté par des policiers blancs et meurt étouffé suite aux mauvais traitements qui lui ont été infligés. Sa mort provoque la colère et embrase le pays : autoroutes bloquées par les manifestants à Los Angeles, en Californie, à Milwaukee, au Texas, tribunal incendié à Portland en Oregon, voitures brûlées à Atlanta... Des images qui font tout de suite penser à celles des émeutes des années 1960 à Watts, Chicago ou encore Detroit. Elles donnent l’impression que l’histoire se répète, inlassablement.

Il serait pourtant faux de dire que la société américaine n’a pas évolué en matière de discrimination raciale. Depuis la signature du Civil Rights Act en 1964 par le président Lyndon B. Johnson qui a aboli la ségrégation, une véritable classe moyenne afro-américaine a émergé, les universités, la police, les administrations se sont diversifiées et, en 2008, les Américains ont même élu Barack Obama, leur premier Président noir.

Il n’empêche que des affaires comme celle de George Floyd remettent régulièrement la question raciale au centre du débat et obligent la société américaine à se regarder en face. Et le constat est en effet alarmant : selon la Brookings Institution, le fossé économique entre les Noirs et les Blancs est aussi important en 2020 qu’il l’était en 1968. Aujourd’hui encore, les Afro-Américains sont 10 fois plus pauvres. Et si c’était l’inégalité sociale qui empêchait la véritable émancipation ?

Cette question tourmentait déjà le révérend Martin Luther King il y a plus de cinquante ans, dès les lendemains de la signature du Civil Rights Act, dont il était le principal artisan. Lucide et en avance sur son temps, King avait compris qu’il n’était pas suffisant de voter une loi pour mettre fin à la discrimination et au racisme, mais qu’il fallait des mesures concrètes pour éradiquer la pauvreté. Celle-ci était à ses yeux le véritable fléau qui empêchait l’égalité pour les Noirs. La justice sociale allait alors devenir son nouveau cheval de bataille, son “autre rêve”, jusqu’à la fin de sa vie en 1968. Pendant quatre années, King a usé de sa notoriété, de ses relations dans les hautes sphères, et essayé de mobiliser sa communauté et l’opinion publique.

Mais, malgré son acharnement, le bilan fut bien maigre. Incompris par l’Amérique blanche qui estimait que les Noirs en demandaient trop, désavoué par ses pairs qui avaient déjà opté pour des modes d’action plus radicaux, l’ambition de King se heurtait à un changement de priorités au sein de la Maison Blanche, qui préféra alors délaisser la question de l’égalité raciale au profit d’une guerre à mener à tous crins : le conflit au Vietnam, qui durera jusqu’en 1975.

Le dernier rêve de Martin Luther King ne s’est jamais réalisé. Désabusé, déçu et souffrant de dépression, il meurt à l’âge de 39 ans, victime d’un attentat à Memphis en 1968 sans avoir atteint son but. Si aujourd’hui le révérend militant est surtout connu pour sa lutte contre la ségrégation, celle pour la justice sociale, elle, est absente des manuels d’histoire et de notre mémoire collective. Elle est pourtant la suite logique de son engagement pour une véritable émancipation des Noirs et mérite que l’on s’y intéresse aujourd’hui.

Raconter le dernier combat méconnu de Martin Luther King – qu’il a mené pendant les quatre dernières années de sa vie – était l’objectif de ce film. À travers cette histoire passionnante, émaillée de crises et d’affrontements, nous plongeons dans l’Amérique des années 1960, pétrie de contradictions, de conflits et de tensions. Les difficultés auxquelles King a dû faire face pendant ces années de combat soulèvent de multiples enjeux : l’efficacité réelle des lois contre la discrimination, le communautarisme, le racisme, mais aussi la question de l’action violente et de ses conséquences. Certaines de ces problématiques sont encore aujourd’hui irrésolues.