"Crimes de guerre en Ukraine, la justice en marche" dimanche 26 mars 2023 sur France 5 (vidéo)

Dimanche 26 mars 2023 à 21:00 dans "Le monde en face" sur France 5, Mélanie Taravant vous proposera de découvrir le documentaire "Crimes de guerre en Ukraine, la justice en marche" écrit et réalisé par Elizabeth Drévillon.

Depuis un an, la guerre en Ukraine fait rage. Dans cette Ukraine agressée par la Fédération de Russie, tandis que la population prend les armes et s’engage dans l’armée ou la défense nationale, à Kiev les services du ministère de l’Intérieur et de la Justice décident dès les premières heures de l'agression de mener des enquêtes destinées à prouver les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par l’armée russe. Une première dans l’histoire des conflits. Pour comprendre ce travail nécessaire et la mécanique de ces crimes, l'équipe de ce documentaire a suivi les enquêteurs et magistrats ukrainiens.

La justice peut-elle vraiment se mettre en marche alors que la guerre gronde encore ?

Note d'intention d'Elizabeth Drévillon

Au fil de discussions sur l’analyse de la situation, il est très vite apparu que la mise en place par les autorités ukrainiennes d’un pôle investigation justice-police sur les crimes de guerre était un sujet indispensable à la bonne compréhension de ce qui se déroulait sur le terrain.

Le ministère de l’Intérieur et le parquet général ukrainien nous ont donné leur accord et autorisé à les suivre dans leur travail. Enquêter en pleine guerre est une première dans l’histoire des conflits. Il était donc important de voir comment cette justice en marche fonctionnait. Nous avons suivi trois enquêtes : un viol, un bombardement et le procès de deux soldats russes. Ces enquêtes nous ont menés des environs de Kiev à Kharkiv, de la prison de Dnipro au tribunal de Kotleva.

Au travers de ces trois enquêtes, ce documentaire décrypte la mécanique mise en place par le pôle investigation pour aboutir au montage de dossiers à la fois pour la justice ukrainienne mais aussi pour la cour pénale internationale. Comment ces équipes récoltent-elles les preuves et retrouvent-elles les témoins ? Comment établissent-elles les chefs d’accusation ? Comment rendent-elles justice ? Comment traquent-elles les auteurs des crimes ? Comment retrouvent-elles et protègent-elles les victimes de viol ? Depuis mars 2022, c’est une course contre la montre que mène enquêteurs et procureurs, mais au fil de notre tournage, une question s’est imposée : ces enquêtes et les procès qui s'ensuivront respecteront-ils les règles du droit international humanitaire ?

Ce documentaire sera suivi d'un débat en direct présenté par Mélanie Taravant avec :

Céline Bardet, juriste, enquêtrice criminelle internationale, fondatrice de l’ONG "We are not weapons of war",

William Bourdon, avocat, ex-secrétaire général de la Fédération internationale des Droits de l’homme (FIDH),

Faustine Vincent, envoyée spéciale pour Le Monde en Ukraine.

Véronique Nahoum-Grappe, anthropologue, spécialiste des crimes de guerre.

Attention, ce documentaire est déconseillé aux moins de 12 ans.