"Potagers : si on semait !" lundi 27 mars 2023 sur France 5 (vidéo)

Lundi 27 mars 2023 à 21:00 sur France 5, Julie Andrieu vous propose une odyssée insoupçonnée de nos potagers dans le documentaire inédit "Potagers : si on semait !" écrit et réalisé par Lionel Baillon.

Le jardin nourricier est devenu pour sept Français sur dix leur deuxième endroit préféré après la cuisine. Et avec la crise sanitaire, cette idylle s’est intensifiée. À tel point qu’aujourd’hui les potagers sont partout, et surtout là où on ne les attend pas : sur les toits de nos immeubles, dans les collèges, les grands magasins, voire en prison. Ils s’adaptent également à nos nouveaux modes de consommation : adieu le potager à l’ancienne, on parle aujourd’hui de co-potager, comme d’un co-voiturage, de serre connectée, ou encore de jardin nourricier clé en main, livré en kit chez nous comme s’il s’agissait d’une étagère suédoise.

Mettre la main à la terre est ainsi devenu l’une des actions les plus tendances de notre époque, certains influenceurs en font même leur fonds de commerce, assurant une notoriété mondiale à nos navets et carottes sur les réseaux sociaux.

Mais le lien indéfectible entre les Français et leur jardin nourricier ne date pas d’hier.

Dans ce documentaire, "Potagers : si on semait !" c’est également une longue histoire commune qui est retracée : incontournable de la royauté sous Louis XIV, vecteur de solidarité depuis les jardins ouvriers de la fin du XIXe siècle et même outil de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, voici l’odyssée insoupçonnée de nos potagers.