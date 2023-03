"Ponts de Bordeaux : technologies de haut vol" mardi 28 mars 2023 sur RMC Découverte

Mardi 28 mars 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Ponts de Bordeaux : technologies de haut vol" réalisé par Alex Gary.

Dès le IIe siècle, les Romains avaient compris que le problème de Bordeaux était la Garonne et ses courants, qui les empêchaient de relier les deux rives. Petit à petit, les hommes ont réussi à défier la nature jusqu’à construire huit ponts.

Le plus impressionnant d’entre eux est le pont Chaban Delmas. Plus haut pont levant d’Europe, il a été inauguré en 2013. Grand comme un immeuble de 28 étages, il est composé d’autant d’acier que la tour Eiffel. C’est l’équivalent d’un terrain de football, qui s’élève à plus de 50 mètres dans les airs, pour laisser passer les plus gros bateaux.

Autre merveille du génie civil bordelais : le pont d’Aquitaine, implanté entre mer et fleuve depuis 1967. C’est le deuxième plus grand pont suspendu de France ! Plus de 100 000 véhicules l’empruntent chaque jour. Long de 1 700 mètres et haut de 103 mètres, c’est une véritable prouesse technique. 8 000 kilomètres de câbles le soutiennent par les airs. Ils font l’objet d’une surveillance accrue pour éviter toute rupture.

Démarré en 1810 et achevé après douze ans de travaux cauchemardesques, le pont de pierre a été le premier à enjamber la Garonne. Il a fallu pour cela : 4 000 arbres ultra-résistants et 2 000 hommes. Mais la marée menace le pont, qui fait l’objet de toutes les attentions.

Pont levant, pont suspendu et pont de pierre : retrouvez ces trois ouvrages à la pointe de la technologie le mardi 28 mars à 21:10 sur RMC Découverte.