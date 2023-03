"100 jours avec la police des Ardennes" épisode 2, mercredi 29 mars 2023 sur RMC Story

Mercredi 29 mars 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir le 2ème épisode inédit de la série documentaire "100 jours avec la police des Ardennes" réalisée par Sébastien Clech.

Au cœur du parc naturel des Ardennes, la ville de Charleville-Mézières compte 47 000 habitants. Pour veiller sur leur tranquillité, les policiers municipaux se relaient jour et nuit.

Pendant des semaines, les équipes de cette série documentaire ont eu l’autorisation de suivre ces policiers tous terrains. Agressions, délits routiers, conflits de voisinage, ces professionnels de la sécurité sont confrontés à des missions multiples, et parfois violentes.

Sur les routes, certains automobilistes se croient tout permis, et enchainent les infractions. Pire, ils sont de plus en plus nombreux à refuser de s’arrêter lors d’un contrôle de police. Des refus d’obtempérer qui peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Dans le centre-ville de Charleville, certains weekends, les fêtards se retrouvent autour de soirées alcoolisées. Régulièrement, les policiers doivent intervenir pour mettre fin à des bagarres violentes entre bandes ennemies.

Tapages nocturnes, mais aussi insultes, les relations de voisinages ne sont pas toujours de tout repos. La brigade de nuit de Charleville a l’habitude d’apaiser les tensions entre habitants qui ne se supportent plus.