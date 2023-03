"Daech, les enfants fantômes" dimanche 2 avril 2023 sur France 5 dans "Le monde en face" (vidéo)

"Le monde en face", présenté par Mélanie Taravant, propose dimanche 2 avril 2023 à 21:00 sur France 5 un nouveau documentaire exceptionnel, "Daech, les enfants fantômes", écrit et réalisé par Hélène Lam Trong.

Jamais les filles et fils de criminels n’avaient été punis au même titre que leurs parents : les enfants des djihadistes de Daech sont un cas d’école. Depuis 2019, environ 500 enfants français ont grandi dans des prisons à ciel ouvert, au mépris total de toutes les lois de protection de l’enfance. Ce documentaire retrace cinq années de revirements et de dénis de la part des autorités françaises ; cinq années d’immenses espoirs et de violentes déceptions pour leurs familles, restées en France, qui se battent pour leur rapatriement.

Au printemps 2023, plus d’une centaine d’enfants français survivent encore dans le dénuement et la violence des camps d’incarcération syriens.

Présentation du documentaire

Emmenés de force par leurs parents de la France sur les terres de l’État islamique, nés sous les bombes de la coalition à Baghouz ou dans la poussière des camps de réfugiés, 500 enfants français sont les victimes collatérales de la radicalisation.

Malgré la reprise récente des opérations de rapatriement, une centaine d’entre eux sont toujours privés de liberté au nom des crimes commis par leurs parents, sacrifiée par l’État français qui se détourne de leur sort, en violation totale du droit international.

En janvier 2023, après cinq ans d’une indéchiffrable politique de « cas par cas », le Comité contre la torture de l’ONU condamnait la France pour son refus de rapatrier les familles. Un blâme de plus pour le gouvernement dans ce dossier, déjà condamné en 2022 par l’ONU pour la « violation du droit à la vie » des enfants des camps, et par la Cour européenne des Droits de l’Homme pour l'opacité des réponses apportées par l’État aux familles qui exigent le retour des mineurs.

Ces enfants ont pour seuls alliés leurs proches restés en France. Derrière l’avocate Marie Dosé, devenue le fer de lance du combat du « Collectif des Familles Unies », les familles réclament à corps et à cris leur rapatriement. Le droit s’accorde ici avec l’urgence humanitaire : pour ces mineurs, il n’y a pas d’autre alternative que le retour.

Quel avenir pour ces petits Français, broyés par des conflits d’adultes, à l’heure où autour d’eux Daech semble renaître de ses cendres ?

Note d’intention de la réalisatrice

En 2019, avec le documentaire Daech : les enfants du soupçon, produit également par Cinétévé, nous tirions le constat d’un malaise politique et administratif autour de la gestion des enfants de djihadistes français, régulièrement qualifiés dans les médias et les discours politiques de « bombes à retardement ». Aujourd’hui, la France est le dernier pays occidental à avoir autant de ressortissants mineurs abandonnés en Syrie. Leur rapatriement massif est un choix politique que notre gouvernement n’a jamais assumé. Faut-il y voir une conséquence du traumatisme causé par les attentats terroristes sur notre sol ? Ce film cherche à comprendre pourquoi la France s’est si longtemps obstinée à laisser la situation des enfants français de djihadistes s’enliser. Il vise aussi à dénoncer, par la voix des familles restées en France, le temps perdu pour ces mineurs, et le risque que cette politique de l’autruche fait courir à la sécurité de notre pays sur le long terme. Enfin, il s’agit d’éclairer ces questions depuis le nord-est de la Syrie, triste théâtre de ce drame, où les choix européens s’entrechoquent avec des enjeux locaux complexes. Le retour en force de l’idéologie djihadiste complique encore la situation explosive des camps où sont détenus ces enfants.

Ce nouveau documentaire donne la parole à des intervenants qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas s’exprimer lors du précédent tournage. Ils ont désormais le recul pour étayer leurs inquiétudes, leur indignation et, souvent, leur colère. Notre film s’inscrit dans cette même démarche : dénoncer le temps perdu, les arrangements avec les droits de l’Enfant, et le manque de vision à long terme.

Ce documentaire sera suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant avec :

Marie Dosé, avocate.

Bénédicte Jeannerod, directrice de Human Rights Watch France.

Philippe Duperron, président de l'association 13onze15 Fraternité-Vérité.

Nicolas Bosc, pédopsychiatre Hôpital Avicenne (Seine Saint Denis).