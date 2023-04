"Ils font rayonner la France" en Bretagne, mercredi 26 avril 2023 sur France 3

Mercredi 26 avril 2023 à 21:10, Thomas Isle proposera sur France 3 un nouveau numéro de la série documentaire "Ils font rayonner la France" consacré à la Bretagne.

Chef étoilé, charpentier de marine, ostréicultrice, sculpteur, maître verrier... Ils font rayonner la France dans le monde grâce à l’excellence de leur savoir-faire. Ancrés au cœur de nos régions, ces femmes et ces hommes sont chacun à leur manière des « ambassadeurs » de l’excellence française.

Dans ce deuxième numéro consacré à la Bretagne, nous partons à la rencontre de femmes et d’hommes qui possèdent un savoir-faire hors du commun. Un talent qui leur a permis de se faire connaître bien au-delà de nos frontières et ainsi de faire rayonner leur région dans le monde entier. Portraits croisés.

Caroline Madec est la 5ème génération d’ostréiculteurs de sa famille. Depuis 1898, les Madec élèvent des huîtres à Prat-Ar-Coum dans le pays des Abers (Finistère). Les abers, ce sont des sortes de fjords, typiques de la Bretagne du nord. Un milieu idéal pour l’ostréiculture. L’eau y est riche en plancton venu de la mer et en nutriments apportés par les rivières et les forêts. Un cocktail magique qui donne aux creuses et aux plates élevées ici des saveurs incomparables. De vrais produits du terroir, plébiscités par les plus grands chefs, de Pierre Gagnaire à Guy Savoy. Grâce à un savoir-faire des Madec et à ce terroir unique, les huîtres de Prat-Ar-Coum ont réussi à s’imposer sur les tables des restaurants étoilés des cinq continents. Après une course contre la montre pour livrer ses huîtres fraîches à Hong Kong, nous suivrons Caroline Madec et son père à Barcelone. Ils vont faire goûter en personne leurs huîtres à Romain Fornel, un chef français étoilé qui possède de prestigieux établissements en Catalogne.

Stéphane Neumager et son épouse Johanna sont à la tête des Verreries de Bréhat. Créées par le père de Stéphane il y a vingt ans, comme une attraction pour les touristes, dans une ancienne citadelle militaire. Aujourd’hui, Les Verreries de Bréhat veulent conquérir le monde. Les maîtres verriers produisent de plus en plus de pièces pour l’univers de la décoration de luxe. Des poignées de verre et d’or 24 carats pour un palace au Qatar, des lampes pour la plus haute tour d’Afrique au Maroc…

Devant les caméras de France 3, Stéphane et ses verriers vont devoir créer un lustre magistral pour l’Hôtel de Pavie à Saint-Émilion. Un établissement cinq étoiles dont 70 % de la clientèle est étrangère. Pour Stéphane, ce sera une vitrine exceptionnelle pour sa verrerie artisanale située sur une petite île isolée. Mais la création de ce lustre de plus de deux mètres va s’avérer plus difficile que prévu. D’autant plus qu’il doit livrer avant la réouverture de l’hôtel et l’arrivée des premiers clients.

Yann Mauffret est né dans une famille de marins. Depuis son enfance, il rêve de construire des bateaux pour voyager autour du monde. Alors, dès qu’il le peut, ce mauvais élève quitte l’école pour suivre une formation de charpentier de marine.

Aujourd’hui, il dirige à Brest le chantier du GUIP qu’il a fondé il y a plus de trente ans. L’un des plus prestigieux chantiers au monde de fabrication et rénovation de bateaux en bois. Yann a transmis sa passion à son fils Tegwen, qui est même devenu son associé. Ensemble, ils doivent remettre à neuf le plus ancien bateau encore en service de la Marine nationale : le Mutin, construit en 1927.

Bertrand Larcher, le fondateur des Breizh Café, gère une vingtaine de restaurants entre la France et le Japon. Il a été le premier Breton à ouvrir une crêperie il y a plus de vingt-cinq ans à Tokyo. Marié à une Japonaise, il voue sa vie à cette double culture. Depuis ses débuts, il a à cœur de faire découvrir son terroir natal. Issu d’une famille de paysans, il n’a pas hésité à se lancer dans la production de sarrasin pour réaliser les galettes qui font son succès. Pour lui, la crêpe est un art. Nous découvrirons l’Atelier de la crêpe qu’il a fondé à Saint-Malo, une école internationale de crêpiers qui attire des étudiants du monde entier. De Saint-Malo à Tokyo, nous verrons comment le roi de la crêpe doit toujours innover pour surprendre sa clientèle haut de gamme du Japon, où les galettes sont devenues un mets raffiné ! Mais pas toujours facile de réaliser une recette avec des ingrédients nippons… Bertrand va devoir faire preuve d’ingéniosité.

Patrick Arnal est un faussaire reconnu dans le monde entier. Les plus grands musées font appel à lui pour réaliser des copies ! Des copies qui sont vendues dans leurs boutiques. Patrick et son mari Denis dirigent Memento Tempori. Un atelier de reproduction situé à Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine. Depuis ses 8 ans, Patrick est passionné d’Égypte antique et de sculpture. Enfant, il a réalisé ses premières têtes de sphinx en plâtre. Il a fait de son obsession pour la reproduction parfaite son métier.

Aujourd’hui, il a associé son talent de sculpteur à la technologie dernier cri. Grâce à un puissant scanner et une imprimante en 3D, il parvient à répliquer en terre cuite n’importe quel objet. Qu’il soit en bronze, en or ou en jade… Le résultat est bluffant. Nous verrons comment Patrick va copier une importante sculpture égyptienne (Maya et Merit) pour le musée national d’Archéologie des Pays-Bas. Le couple n’a jamais réalisé une pièce aussi grande, mais il sait qu’il peut compter sur le talent de ses artisans bretons.