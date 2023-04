"Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète" sur RMC Story vendredi 28 avril 2023

Vendredi 28 avril 2023 à 21:10, RMC Story vous proposera de découvrir deux épisodes inédits de la série documentaire "Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète" réalisés par Guilain Depardieu.

Des avions qui s’écrasent en semant le chaos et la désolation, des accidents de trains qui se transforment en véritables tragédies, des inondations cataclysmiques ou encore des naufrages de bateaux qui ne laissent aucune chance à leurs passagers : ces accidents meurtriers font partie des plus redoutés par la population.

21:10 Épisode 1 Avions, trains et bateaux

Au cours de l’Histoire, des erreurs humaines ou des négligences dans la maintenance de ces machines, pourtant à la pointe de leur technologie, ont conduit au déclenchement de catastrophes dramatiques qui ont fait la une dans le monde entier. Grâce à des archives exceptionnelles et à des images de synthèse vous allez revivre les 10 plus grandes catastrophes liées à des accidents d’avions, de trains, ou de bateaux.

Quelle a été l’origine de ces évènements tragiques ? Comment auraient-ils pu être évités ? Et quelles traces ont-ils laissé dans l’Histoire ?

Philippines, France ou Japon : embarquez à bord d’un tour du monde exceptionnel pour découvrir notre classement des crash aériens, des accidents ferroviaires, et des naufrages les plus dramatiques de l’Histoire.

22:15 Épisode 2 Inondations

Les inondations font parties des plus grandes catastrophes naturelles de la planète. Un phénomène incontrôlable qui peut frapper à n’importe quel moment sur n’importe quel continent.

Chaque année, des inondations sont à l’origine de milliers de morts et provoquent des dégâts colossaux qui se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards d’euros. Que ce soit lors d’un tsunami, de pluies diluviennes ou d’une crue éclair, l’eau devient incontrôlable et peut tout anéantir sur son passage. Les répercussions sont toujours cataclysmiques sur les populations, l’environnement et l’économie.

Dans le documentaire, vous allez revivre les 10 plus grandes inondations de l’Histoire. Grâce à des archives exceptionnelles et à des images de synthèse, vous allez tout comprendre de ces phénomènes et les découvrir tels que vous ne les avez jamais vus !

Retrouvez deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire "Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète" vendredi 28 avril à 21:10 sur RMC Story.