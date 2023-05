"Cuisine provençale, des plats de fadas" sur France 5 mardi 9 mai 2023 - Vidéo

Mardi 9 mai 2023 à 21:00, France 5 diffusera le documentaire inédit "Cuisine provençale, des plats de fadas" réalisé par Frédérique Mergey.

Reflet d’un territoire de 5 000 km2 de Marseille à Nice, entre mer et montagne, garrigues et criques, la gastronomie provençale est d’une incroyable richesse en termes de produits du terroir et de spécialités régionales. Bouillabaisse, soupe au pistou, ratatouille mais aussi socca ou salade niçoise… Des recettes qui ont séduit le monde entier, au risque parfois de perdre leur âme…

Fini la soupe de poissons de roche de Méditerranée créée à partir des invendus des pêcheurs… La bouillabaisse est devenue un mets qui s’affiche à la carte de restaurants étoilés à un prix très élevé. Un plat tellement célèbre aujourd’hui qu’il est aussi devenu un produit d’appel pour certains restaurants peu scrupuleux… Car certaines spécialités provençales sont synonymes de produits de luxe, comme l’huile d’olive. Sur les marchés ou dans les boutiques de souvenirs, elle subit la concurrence déloyale d’huiles étrangères surfant sur l’image locale.

Mais les Provençaux ont décidé de réagir pour sauvegarder leur patrimoine. À Nice, La Commune libre du pan bagnat regroupe les amateurs prêts à défendre bec et ongles la composition du fameux sandwich. Quant à la socca, qui avait bien failli disparaître dans les années 1960, elle est de nouveau sur le devant de l’assiette ! Cette fine galette a relancé la production d’une petite légumineuse consommée dans la région depuis 4 000 ans : le pois chiche.

Du Vieux port à la promenade des Anglais, des champs de légumes et d’oliviers jusqu’aux cuisines les plus typiques de la région, partons à la rencontre des fadas de cuisine provençale !