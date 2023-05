"Israël-Palestine : pourquoi la haine ?" reportage de Martin Weill sur TMC mardi 9 mai 2023

À découvir sur TMC mardi 9 mai 2023 à 21:15, un nouveau reportage inédit de Martin Weill : "Israël-Palestine : pourquoi la haine ?".

Depuis début janvier, 93 Palestiniens et 14 Israéliens ont été tués : l’année 2023 s’annonce comme la plus meurtrière depuis 20 ans et le conflit semble plus que jamais sans issue.

A Jérusalem et dans les territoires occupés de Cisjordanie, Martin Weill et son équipe ont rencontré deux jeunesses ennemies. Deux jeunesses séparées par un mur et 75 ans de haine, deux jeunesses qui n’ont jamais connu d’accords de paix.

Des ados palestiniens, retranchés dans le camp de Jénine et prêts à mourir en martyrs, aux « colons des collines », galvanisés par un gouvernement d’ultra droite, la nouvelle génération est-elle en train de se radicaliser ? Juifs ou Arabes, quel regard portent-ils sur le camp d’en face ?

Signe de la gravité du moment, la jeunesse de Tel Aviv sort de sa bulle et prend part aux manifestations d’une ampleur inédite contre le Premier ministre Netanyahou accusé de dérives autoritaires.