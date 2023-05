"Les grands chantiers des aéroports" sur RMC Découverte mardi 9 mai 2023

Mardi 9 mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera "Les grands chantiers des aéroports", un document inédit réalisé par Clémence Rabeau.

Les aéroports français, tous construits au XXème siècle et vieillissants, sont en train de vivre des transformations radicales. Aujourd’hui, les bâtisseurs mettent tout en oeuvre pour révolutionner le visage de ces bâtiments tournés vers le voyage.

L’aéroport de Nice-Côte d’Azur, celui de Marseille-Provence et l’aéroport Roland Garros à la Réunion ont lancé des chantiers de modernisation monumentaux. C’est ici que naissent les dernières innovations techniques et technologiques de ces dernières années. Les challenges sont immenses.

Comment adapter ces vieux aéroports aux enjeux de demain, et les rendre plus écologiques et économes en énergie ? Comment accompagner la croissance exponentielle du trafic aérien ? Avec une difficulté de taille pour les bâtisseurs : tous ces travaux gigantesques doivent se faire au milieu d’aéroports en activité, avec plus de 10 millions de passagers à l’année, et dans un environnement qui peut parfois être particulièrement hostile.

Pour que les aéroports français soient à la pointe de la modernité, des moyens considérables sont engagés : des grues monumentales, des budgets colossaux à plus de 180 millions d’euros, ou des charpentes en acier pesant plusieurs milliers de tonnes… Sur les chantiers, c’est un engagement de tous les instants pour les équipes.

Tri bagage capable de traiter près de 4000 valises par heure, centre de contrôle futuriste, nouveaux outils de biométrie : les aéroports doivent aujourd’hui être au top des exigences technologiques, tout en améliorant l’accueil et le confort des voyageurs. Avec des premières mondiales inédites, comme la construction du premier aéroport bioclimatique au monde !

Partez à la découverte de ces chantiers géants, mardi 9 mai 2023 à 21:10 sur RMC Découverte.