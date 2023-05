"Akhenaton, les secrets du pharaon oubliÃ©" sur RMC DÃ©couverte vendredi 12 mai 2023

Vendredi 12 mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera le documentaire inédit "Akhenaton, les secrets du pharaon oublié" réalisé par Thierry Fessard et Hugo Hernandez.

En 2020, une cité royale vieille de trois mille quatre cents ans est mise au jour à Louxor, en Egypte, révélant d’incroyables vestiges et la trace d’un personnage énigmatique : Akhenaton, le pharaon hérétique.

En quelques années seulement, ce personnage mythique bouleversa un ordre religieux millénaire, transforma l’architecture ancestrale de son royaume et métamorphosa l’art égyptien...

Son but : installer sa révolution spirituelle et imposer une place toujours plus grande du pharaon dans la société.

Cette audace condamnera le pharaon à l’oubli. Ses successeurs vont volontairement et méthodiquement l’effacer de l’histoire.

Aujourd’hui, les plus grands spécialistes sont décidés à faire la lumière sur le règne sombre d’Akhenaton, le pharaon oublié.

Découvrez l’histoire de l’énigmatique pharaon Akhenaton, vendredi 12 mai à 21:10 sur RMC Découverte.