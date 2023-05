"Abramovitch, un oligarque dans l'ombre de Poutine" sur France 5 dimanche 14 mai 2023 - Vidéo

Dimanche 14 mai 2023 à 21:00 sur France 5 dans "Le monde en face", Mélanie Taravant vous proposera de découvir le documentaire inédit "Abramovitch, un oligarque dans l'ombre de Poutine" réalisé par Stéphane Bentura.

L’irruption inattendue du milliardaire russe Roman Abramovitch dans les premiers pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine a renforcé le mystère qui entoure cet oligarque aux multiples visages. Il est un survivant de l’époque Eltsine qui continue de prospérer sous Poutine, là où tant d’autres ont fini en prison, en exil, voire dans un cercueil.

De son enfance d’orphelin soviétique à son statut de magnat du pétrole, avec ses yachts, ses villas, dont certaines en France, et son ex-club de foot de Chelsea, sa vie est le roman d’un parfait équilibriste, secret et ambigu.

Comment a-t-il bâti sa fortune dont une partie est aujourd’hui placée sous sanctions ?

Pourquoi a-t-il trahi son ancien mentor et ami, Boris Berezovski, retrouvé pendu dans sa salle de bain six mois après un procès retentissant qui les opposait à Londres ?

Quel pacte ce Docteur Jekyll et Mr. Hyde, qui navigue dans les eaux troubles du pouvoir russe, a-t-il signé avec Vladimir Poutine ?

Raconter l’histoire de cet homme puissant et énigmatique qui n’a jamais accordé d’interview, c’est raconter la politique russe et ses soubresauts. De la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev aux privations de l’ère Eltsine jusqu’aux coulisses du régime mafieux de Vladimir Poutine. De l’espoir de liberté et de prospérité à la chute de l’Empire soviétique, au retour de la dictature et de l’impérialisme, symbolisé par cette guerre en Ukraine.

Le réalisateur Stéphane Bentura, ancien correspondant à Moscou, a enquêté pendant plusieurs mois sur les traces de Roman Abramovitch en Russie, en Lituanie, en Angleterre et au Portugal. Il a retrouvé les témoins du premier cercle, des archives inédites et des images rares qui dressent le portrait d’un homme puissant et énigmatique qui ne cesse de brouiller les pistes.

