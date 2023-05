"Les poisons de Poutine" : série documentaire sur ARTE mardi 16 mai 2023

Comment le maître du Kremlin a utilisé le poison comme une arme stratégique et diplomatique. Une série documentaire passionnante racontée par les cibles du “système Poutine” à découvrir sur ARTE mardi 16 mai 2023 à partir de 20:55.

Comme un thriller

Avec l’élection à la présidence de Vladimir Poutine, ex-directeur du FSB en 2000, les Russes, experts dans l’art du poison, en ont fait une arme centrale de leur arsenal stratégique.

Ainsi, ces vingt dernières années, Vladimir Poutine a visé à la fois les opposants à son régime et les anciens espions qui avaient changé de camp. D’Alexeï Navalny à Vladimir Kara-Murza, récemment condamné à vingt-cinq ans de prison, d’Alexander Litvinenko à Sergueï Skripal, plusieurs affaires retentissantes ont révélé le bras de fer, aux enjeux diplomatiques et géopolitiques majeurs, qui oppose en coulisses le Kremlin et l’Occident, dans la droite ligne de la guerre froide.

Luttes d'influences, guerres de territoires, batailles financières et énergétiques… : chaque empoisonnement éclaire les dessous d’une partie d’échecs et d’une volonté expansionniste, axe de la dérive qui a conduit à l’invasion de l’Ukraine.

Suivant la piste du poison à la manière d’un thriller, la documentariste Jennifer Deschamps dresse un sidérant tableau de la Russie de Vladimir Poutine.

S’appuyant sur le témoignage de victimes directes (dont l’opposant Vladimir Kara-Murza et l’homme d’affaires américain William Browder) et d’autres acteurs ou observateurs de ces affaires – juges, enquêteurs, comme l’ex-directeur de la CIA Leon Panetta, ou journalistes –, cette enquête en trois temps retrace méthodiquement la mise en place d'un régime mafieux et autoritaire, qui mène de front répression intérieure et agression extérieure.

20:55 Épisode 1 La menace

À qui l’oublierait, la tête irradiée d’Alexandre Litvinenko, ex-officier du FSB intoxiqué au polonium 210 lors d’un rendez-vous d’affaires à Londres en 2006, le rappelle pour l’éternité : malheur à celui qui défie la Maison Russie.

Mort au College University Hospital, cet opposant à Vladimir Poutine avait fui son pays après avoir dénoncé la corruption au sein du service de contre-espionnage russe et accusé le maître du Kremlin d'avoir commandité le meurtre de la journaliste Anna Politkovskaïa.

Alors que l’Occident, obsédé par la lutte contre le terrorisme islamiste, fermait les yeux, profitant des investissements des grandes fortunes russes, Poutine installait un système fondé sur la corruption et la mise au pas de l’économie en resserrant l’étau de sa dictature.

21:45 Épisode 2 Une nouvelle guerre froide

Soucieux de contrôler les principaux secteurs économiques pour asseoir son pouvoir, Vladimir Poutine se méfie de l’expansion des investisseurs étrangers en Russie, comme l'apprendra l’homme d’affaires américain Bill Browder, propriétaire du plus grand fonds d’investissement étranger en Russie. D’abord exproprié, puis interdit de territoire en 2005, ce dernier résiste en vain au Kremlin, et son ami Sergueï Magnitski, un avocat fiscaliste qui l’aidait à tenter de récupérer ses fonds, meurt dans une prison russe.

En 2012, le Sénat américain vote le Magnitski Act qui prévoit des sanctions contre les Russes violant les droits de l’homme. Dans son combat, Bill Browder est rejoint par Vladimir Kara-Murza, opposant politique ayant survécu à deux tentatives d’empoisonnement en 2015 et 2017 et condamné le 17 avril dernier à vingt-cinq ans de prison. Autre dissident, Boris Nemtsov, lui, est assassiné par balles le 27 février 2015, à Moscou. Alors que l’enquête aboutit à de peu convaincantes condamnations, beaucoup voient derrière le meurtre la main du Kremlin.

Le 5 mars 2018, Sergueï Skripal, ex-agent du renseignement militaire russe passé aux services secrets britanniques et réfugié au Royaume-Uni, est à son tour empoisonné avec sa fille au Novitchok, un puissant agent neurotoxique. Un événement qui infléchit enfin la position européenne vis-à-vis de Moscou sous l’impulsion de la Première ministre Theresa May.

22:45 Épisode 3 La guerre

Après l’empoisonnement de Sergueï Skripal, le président russe durcit le jeu.

Alors qu’un lobbying appuyé de Bill Browder et Vladimir Kara-Murza conduit le Canada, puis l’Union européenne à voter aussi le Magnitski Act, Poutine réclame à Donald Trump l’extradition de l’homme d’affaires américain lors d’une rencontre à Helsinki le 16 juillet 2017.

Malgré l’annexion de la Crimée en 2014 et la guerre qu’il mène par procuration dans la région du Donbass, le maître du Kremlin continue de bénéficier de l’indulgence des pays européens, dépendants du gaz russe, en particulier l’Allemagne. Le gazoduc Nord Stream 1, mis en service en 2012 (bientôt suivi par son petit frère, Nord Stream 2), constitue une arme redoutable pour la Russie.

Sur le plan intérieur, Vladimir Poutine se retrouve toutefois menacé par l’opposant Alexeï Navalny, qui dénonce la corruption et dont la popularité grandit. Le 20 août 2020, ce dernier est à son tour intoxiqué au Novitchok lors d’un vol intérieur, entre Omsk et Moscou. Miraculé et soigné à Berlin, il est arrêté et emprisonné dès son retour en Russie.