"Secrets d’Histoire" : Stéphane Bern sur les traces de Nostradamus, mercredi 17 mai 2023 sur France 3 - Vidéo

Mercredi 17 mai 2023 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern proposera un nouveal inédit de "Secrets d'Histoire" dans lequel il nous entraînera sur les traces de l'un des hommes les plus controversés de son époque : Nostradamus !

C’est depuis le magnifique château Renaissance de Chaumont-sur-Loire, fréquenté par Catherine de Médicis, que Stéphane Bern nous entraîne sur les traces de Nostradamus.

Dans cet épisode inédit de "Secrets d’Histoire", Stéphane Bern nous aide à comprendre ce qui réunit une reine et son astrologue à un moment clé de l’histoire.

Nostradamus est peut-être le plus étonnant prophète de son temps ! Au XVIe siècle, tout le royaume connaît cet astrologue qui prédit l’avenir. Catherine de Médicis entretient une relation particulière avec lui.

Qui est-il vraiment ? Un imposteur, dont le seul talent est d’écrire des évidences et de les livrer à des esprits incrédules… Ou un prophète hors du commun, dont les prédictions continuent d’alimenter les esprits 450 ans après sa mort ?

D’origine italienne, la reine, sensible aux sciences occultes, est très réceptive aux prophéties vérifiées ou non. Et cela, Nostradamus l’a parfaitement compris.

Apothicaire de province, il devient en l’espace de quelques années le médecin royal, adoubé par une reine superstitieuse…

Comment cet homme a-t-il pu prédire, comme ses adeptes l’affirment, à la fois la mort du roi Henri II, mais aussi la Révolution française, la prise de pouvoir d’Hitler, le grand incendie de Londres, et même jusqu’aux attentats du 11 Septembre ou l’élection de Donald Trump ?

Stéphane Bern s’interroge sur ces événements, attribués après coup à d’indéchiffrables métaphores. Mais, une chose est sûre, Nostradamus a bien existé !

Son parcours nous entraîne en Provence où il est né, mais aussi à la cour de France et dans les demeures royales de Paris et de Blois, et même ici à Chaumont-sur-Loire, où la chambre de Catherine de Médicis et celle de son astrologue sont voisines.

Quelle relation entretiennent-ils vraiment ? Jusqu’où Nostradamus pousse-t-il ses prédictions et quel crédit Catherine de Médicis leur accorde-t-elle ? C’est cette histoire secrète que Stéphane Bern vous invite à découvrir.

Tour à tour herboriste, docteur en médecine, Nostradamus aurait inventé un philtre d’amour, un remède contre la peste, fabriqué les premiers produits cosmétiques et créé des recettes de confitures, qui ont alors des vertus pour la santé.

En parallèle, il se lance dans la rédaction d'almanachs, et tous les grands d’Europe lui réclament horoscopes et prédictions, à une époque où l'étude des configurations célestes est une science reconnue.

Voici le très controversé Nostradamus, dont le succès à la ville comme à la cour en fait un devin hors du commun pour les uns ou un charlatan talentueux pour les autres…

Avec la participation de :