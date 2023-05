"100 jours avec les gendarmes des Alpes" : 4ème épisode sur RMC Story mercredi 17 mai 2023

Mercredi 17 mai 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le 4ème épisode inédit de la série documentaire "100 jours avec les gendarmes des Alpes" réalisée par Justine Lenormand et Jérôme Lanteri.

Au pied de la chaîne de montagnes des Alpes, deux compagnies de gendarmerie veillent sur les populations locales : celle d’Annecy, et celle d’Albertville.

Si la région est réputée pour ses paysages époustouflants où il fait bon vivre, elle connait aussi son lot de délinquances. Les gendarmes doivent régulièrement intervenir sur des violences intra-familiales. Les femmes sont souvent les premières victimes. Conjoint incontrôlable, agressif, elles sont la proie de ces hommes violents. Les forces de l’ordre font tout pour les protéger.

Épisode 4 Bagarre, chauffard, dispute conjugale : les gendarmes sur tous les fronts

Située dans le département de la Haute-Savoie, Annecy est une ville importante de plus de 125 000 habitants. Connue pour son lac et son centre-ville charmant, la ville est entourée de zones pavillonnaires et rurales.

Pour veiller sur la population, la compagnie de gendarmerie est répartie en plusieurs unités sur tout le territoire. Sur les routes, les gendarmes veillent pour la sécurité de tous. Alcoolémie, excès de vitesse, téléphone au volant, quelle que soit l’infraction, elle est verbalisée. Les forces de l’ordre espèrent ainsi éviter les accidents graves, et les drames qui s’en suivent.

Au cœur des foyers, la violence est parfois quotidienne. Pour les gendarmes, hors de question de laisser des personnes en détresse maltraitées par leurs proches. Régulièrement, ils interviennent pour stopper une dispute conjugale, et protéger des femmes victimes de violences.

L’alcool aidant, les sorties de bars sont souvent très animées. Et parfois, ces rassemblements de fêtards s’enflamment. Insultes, cris, mais aussi bagarres, les gendarmes doivent faire face à des individus incontrôlables, et violents.

Entre protection des plus faibles et lutte contre la délinquance, immersion avec des gendarmes d'exception.

Retrouvez le quatrième épisode de la série documentaire "100 jours avec les gendarmes des Alpes" à découvrir mercredi 17 mai à 21:10 sur RMC Story.