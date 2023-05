"Camions XXL : Les rois du convoi exceptionnel" sur RMC Découverte mercredi 17 mai 2023

Mercredi 17 mai 2023 à 21:10, RMC Découverte diffusera les deux premiers épisodes inédits de la série documentaire "Camions XXL : les rois du convoi exceptionnel".

21:10 Épisode 1 Les as du volant

Dans cet épisode nous allons suivre deux convois parmi les plus techniques et les plus imposants au monde !

Sylvain, 44 ans, convoyeur hors pairs et haut en couleur, va pour la première fois de sa carrière convoyer dans la plus grosse catégorie en transportant la coque d'un bateau de compétition d'une largeur exceptionnelle et loin d'être adaptée à nos routes françaises ! Ce chargement démesuré va donner à cette tête brûlée des sueurs froides !

De son côté, Philippe va transporter un fut monumental d'éolienne sur l'un des camions les plus innovants de sa catégorie. Avec son convoi exceptionnel, il va devoir emprunter une départementale à contre sens mobilisant les gendarmes sous le regard médusé des automobilistes, parfois passablement énervés.

Conduite de haut vol et sensations fortes assurées pour ces deux convois hors du commun !

22:40 Épisode 2 Les routes de tous les dangers

Dans cet épisode, nous allons suivre deux transports de charges hors normes avec une pâle d'éolienne et de la matière hautement explosive !

Tony va devoir livrer intacte une pâle d'éolienne en fibre de verre et valant plus de 100 000 euros. Un parcours semé d'embûcheS et emprunté essentiellement de nuit attend notre chauffeur...

En haute Savoie, Séverine, est la reine du transport de matières explosives ! Aujourd'hui, elle va devoir acheminer 12 000 litres de gasoil à 900 mètres d'altitude, sur des routes sinueuses pour approvisionner une station essence en haute montagne, dans les pires conditions météo possibles. Une fois de plus, celle que l'on surnomme Pupuce 74, va risquer sa vie et tenter de ne pas partir dans le décor comme d'autres véhicules juste devant elle ce jour-là.