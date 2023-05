"Sur le front" : La voiture à hydrogène peut-elle nous sauver ? Lundi 22 mai 2023 sur France 5 - Vidéo

Lundi 22 mai 2023 à 21:00, France 5 vous propose de découvrir une nouvelle enquête inédite d'Hugo Clément dans "Sur le front" : « La voiture à hydrogène peut-elle nous sauver ? ».

La voiture à hydrogène fait rêver : elle ne rejette que de la vapeur d’eau. Aurions-nous trouver la solution miracle pour se déplacer sans polluer ? Comment est produit l’hydrogène en France ? Combien coûte-t-il ?

Hugo Clément visite de gigantesques projets industriels partout sur le territoire et découvre qu’actuellement, la voiture à hydrogène émet plus de gaz à effet de serre que la voiture diesel...

Édito d'Hugo Clément

C’est en voyant les nouveaux taxis à hydrogène fleurir un peu partout dans Paris que j’ai décidé d’enquêter sur ces nouveaux véhicules. Sur le papier, ils ont tout pour plaire : ils ne polluent pas, c’est très facile de faire le plein et pas besoin d’attendre des heures que la batterie se recharge comme pour une voiture électrique.

A Sur le Front, on s’est demandé d’où venait l’hydrogène qui faisait rouler ces voitures du futur ? On s’est aperçus que presque 95% de l’hydrogène utilisé en France était fabriqué à partir de gaz. A notre grande surprise, l’industrie, qui communique pourtant sur son côté écolo, ne nous a pas laissé filmer. Nous avons fini par comprendre que cette méthode de fabrication d’hydrogène dit “gris” rejette énormément de CO2. Cette production est si polluante que, quand on fait les comptes, une voiture à hydrogène rejette autant de gaz à effet de serre, voire un peu plus, qu’une voiture diesel !

L’industrie explique pourtant que le CO2 créé pendant la fabrication d’hydrogène est stocké ou ré-utilisé, et donc que le bilan carbone reste très intéressant. Là encore, nous avons voulu savoir à quoi ce CO2 pouvait-il bien servir ? Surprise : il est notamment utilisé dans les usines de Coca Cola comme gaz pour les sodas. Encore plus inattendu, ce CO2 sert à étourdir les cochons dans les abattoirs avant leur mise à mort. Les producteurs d’hydrogène prévoient même de faire monter ce CO2 liquéfié sur un bateau pour l’envoyer en Norvège et l’enfouir dans le fond de l’océan, dans des failles géologiques, pour l’éternité.

Vous vous dites peut-être comme nous que ce n’est pas grave, qu’il suffit de développer la production d’hydrogène vert ! Celui-là est fabriqué uniquement à partir d’eau et d’électricité propre. L’idée est si séduisante que la France prévoit d’investir 9 milliards d’euros pour son développement. Pourtant, le processus de fabrication demande tellement d'électricité que si on voulait que tous les Français roulent à l’hydrogène, il faudrait par exemple tapisser l’équivalent de tout le département de la Haute-Garonne, intégralement, de panneaux photovoltaïques… Ou encore utiliser 30 000 éoliennes !

Nous avons rencontré des militants qui nous alertent sur cette fausse bonne idée : ils nous expliquent que rouler à l’hydrogène est bien plus cher qu’à l'électrique et que ce ne sera jamais rentable. Dans cette enquête, j’ai compris auprès des combattants que la voiture à hydrogène n’a aucun avenir pour un usage massif. Il faut réserver cette technologie à des véhicules qui ne peuvent pas avancer sur batterie comme certains bateaux de commerce ou, peut-être plus tard, des avions ?

Des séquences exceptionnelles

Arrestation de l’équipe, fouille de la voiture et saisie des drones devant un site de production d’hydrogène

L’équipe de tournage a été arrêtée à Port-Jérôme (Seine-Maritime) alors qu’elle enquêtait sur la production d’hydrogène. Notre voiture a été perquisitionnée et nos drones saisis, juste en face de l’usine Air Liquide. L’entreprise a refusé nos demandes de tournage.

​Le CO2 émis pendant la production d’hydrogène finit parfois… en gaz pour le Coca Cola !

Air Liquide, entreprise leader du secteur, récupère une partie du CO2 émis pendant la production d’hydrogène avant qu’il n’arrive dans l’atmosphère. C’est une technique pour limiter son bilan carbone. Le CO2 est liquéfié, purifié et stocké avant de quitter l’usine de Port-Jérôme en camion. Nous avons découvert qu’il est, entre autres, livré à plus de 300 kilomètres de là… chez Coca Cola ! Le pschitt que vous entendez quand vous ouvrez une bouteille de Coca ou de Fanta est parfois du CO2 émis lors de la production d’hydrogène.

Le CO2 de Air Liquide sert aussi à étourdir les porcs dans les abattoirs avant leur mise à mort

Nous avons découvert qu'une partie du CO2 capté par Air liquide livre aussi un abattoir en France. Avant d’être tués, les cochons d’élevage pénètrent dans un sas où ils sont asphyxiés avec le CO2. Une technique dénoncée par les associations de protection des animaux : L214 a réussi à filmer des images exclusives des porcs qui suffoquent avant de perdre connaissance..

Andalousie : des propriétaires d’oliveraies expulsés de leurs terres au nom des énergies vertes

L’Espagne veut devenir le premier producteur d’hydrogène vert d’Europe. Pour y parvenir, le pays développe des projets de panneaux solaires et d’éoliennes gigantesques dans toute l’Andalousie. Des champs entiers qui servaient à produire de l'huile d’olive sont défigurés, rasés. Des propriétaires sont expropriés de force : l’Espagne utilise une vieille loi d’après-guerre qui autorise les expulsions pour le développement de l’électricité.

Enquête avec des chercheurs qui étudient l'explosivité de l’hydrogène

Pendant une expérience grandeur nature avec des chercheurs sur l’hydrogène, Hugo assiste à une explosion. Selon ces spécialistes, l’hydrogène s'enflamme bien plus facilement que tous les autres gaz naturels.

Des combattants

Océane Sanchez

Océane ne connaissait rien à l'hydrogène, jusqu’au jour où elle a découvert que la forêt de son enfance, dans le Médoc, allait être rasée pour un projet de fabrication d’électricité et d’hydrogène ! La jeune femme se mobilise et lance une pétition qui rencontre très vite un succès fou. Océane nous embarque avec ferveur sur les routes de France pour découvrir les petits secrets de l’industrie.

Albert Cormary

Albert Cormary s’intéresse de très près à l’agrandissement du port de Port-la-Nouvelle (Aude) notamment pour y fabriquer de l’hydrogène vert. Il a découvert qu’une partie de cet hydrogène serait importée… du sultanat d’Oman ! Cet enfant du pays se bat pour que l’agrandissement du port ne détruise pas le milieu naturel. A ses côtés, nous découvrons l’importance de préserver cette lagune, près d’une zone Natura 2000..

Rodolfo Gil

Ce mécanicien automobile de formation installé en Andalousie aurait pu se réjouir de l’arrivée de la voiture à l'hydrogène, mais il ne veut pas entendre parler de ces énergies vertes ! Ce franco-espagnol au sourire communicatif nous alerte : les champs d’oliviers près de chez lui sont petit à petit remplacés par des champs de panneaux solaires, destinés en partie à la production d'hydrogène vert. Il se bat pour préserver les terres qu’il aime tant.

Aurélien Bigo

Avec Aurélien, vous allez tout de suite descendre de votre nuage d'illusions sur l’hydrogène ! Ce chercheur et formidable vulgarisateur s’est donné pour mission de démêler le vrai du faux sur les voitures et tous les moyens de transport. Expert aguerri et mine d’information, il nous aide à y voir plus clair sur cette technologie qui a le vent en poupe.