"Les parcs d'attractions préférés des Français" à bord du Seaside, mercredi 24 mai sur Gulli

Mercredi 24 mai 2023 à 21:05, Camille Cerf vous proposera de découvrir sur Gulli un nouvel épisode de la série documentaire "Les parcs d'attractions préférés des Français" : « Parcs d'attractions flottant : l'incroyable croisière du Seaside ».

Chaque semaine, Camille Cerf emmène les téléspectateurs de Gulli au cœur de nouveaux parcs d’attractions qui ne cessent d'attirer les foules. Dans le monde entier, ce sont des centaines de millions de visiteurs qui sont accueillis chaque année dans ces machines à rêves, mais quelle est leur recette du succès ? Camille Cerf vous dit tout !

Parcs d'attractions flottant : l'incroyable croisière du Seaside

Avec les beaux jours qui s’installent, l’envie d’évasion se fait ressentir. Avec ce nouveau numéro inédit des "Parcs d’attractions préférés des Français", Camille Cerf emmène les téléspectateurs au cœur de la Méditerranée à bord de l’extraordinaire croisière du Seaside. Habitués ou novices, quelques passagers ont ouvert les portes de leurs cabines pour révéler les secrets de ce voyage hors du commun.

Pour ce nouveau numéro inédit, Camille Cerf nous invite à une croisière en Méditerranée à bord du Seaside. Un paquebot immense, à mi-chemin entre parc d’attractions et hôtel de luxe au design futuriste. Imaginez : un parc aquatique, 4 piscines, une tyrolienne de plus de cent mètres, 2 000 cabines, 21 restaurants, un bowling, un théâtre et même un casino.

Parmi les 4 000 passagers, il y a des fans absolus, comme Costi et Cathy. Le couple a beau embarquer pour sa 68ème croisière, il ne s’en lasse pas ! À bord, il y a aussi des tribus, comme Céline et sa bande. Six adultes et sept enfants, qui arrivent de Meurthe-et-Moselle pour passer des vacances exceptionnelles.

Pour Lilou et Léa, c’est une grande première ! Couronnées Miss et Première Dauphine du Rhône cette année, elles ont gagné cette croisière. Elles ne se connaissent pas et vont passer huit jours ensemble dans leur cabine