"Les gardiens de la forêt des Landes" sur France 3 lundi 5 juin 2023 dans "La ligne bleue"

À découvrir dans la case documentaire "La ligne bleue" lundi 5 juin 2023 à 23:00 sur France 3, le film "Les gardiens de la forêt des Landes" écrit et réalisé par Romain Besnainou.

Lorsque la forêt a brûlé l’été dernier, c’est une partie d’eux-mêmes qui est partie en fumée. Brice Labarbe est adjudant-chef pompier, Frédéric Garin est propriétaire forestier et Bernard Rablade, sylviculteur. À eux trois, ils connaissent la forêt des Landes mieux que personne. Depuis leur tendre enfance et comme leurs parents avant eux, ils y travaillent, ils s’y promènent, ils y vivent. La forêt, c’est leur histoire. C’est leur vie. Mais comme beaucoup, ils ont tant perdu ! Les flammes ont tout dévoré. Certains forestiers ont vu disparaître jusqu’à 90 % de leur forêt. Des décennies d’exploitation et d’efforts ont été anéantis.

Au total, les feux de juillet et août 2022 ont détruit 30 000 hectares de pins maritimes en Gironde. À l’ouest, l’incendie a défiguré la dune du Pilat, et à l’est, il a gravement menacé les communes de Landiras ou Hostens. Après la catastrophe, les défis sont nombreux. L’urgence climatique a bouleversé les paisibles certitudes qui régnaient jusque-là dans la forêt. Et si l’été prochain était plus terrible encore ? Et si la forêt finissait, un jour, par disparaître ? Comment se préparer au pire et protéger le million d'hectares d'arbres qui peuplent la plus grande forêt artificielle d’Europe ?

Une forêt qui possède sa propre culture, ses légendes, ses traditions et ses modes de vie. Elle cache des trésors de biodiversité et des richesses naturelles extraordinaires ! Toute une filière en dépend : sylviculteurs, scieurs, menuisiers, charpentiers, énergéticiens, chimistes… sans oublier les métiers du tourisme avec les campings, les lacs et les nombreuses randonnées de plus en plus prisées des voyageurs. Au total, le massif landais génère 34 000 emplois directs. Il y a urgence à le sauver.

Ce film suit le combat de ceux qui ont dédié leur vie à la préservation de la forêt de Landes et de son histoire, héritée de l'empereur Napoléon III. Cohabitation entre l’homme et la nature, débroussaillage, moyens aériens, formation des pompiers, diversification des cultures… toutes les pistes sont étudiées pour leur permettre d’éviter le pire. Mais cela sera-t-il suffisant ?