"Une maison, un artiste" : « Maria Pacôme, Ballain lui va si bien » sur France 5 dimanche 27 août 2023

Dimanche 20 août 2023 à 22:40, France 5 vous proposera de découvrir un inédit de la collection documentaire "Une maison, un artiste" consacré cette semaine à Maria Pacôme.

Icône de la comédie populaire, Maria Pacôme mène pendant 53 ans une vie de bohème et de création dans sa meulière de Ballainvilliers, surnommée « Ballain », au sud de Paris. Acquise en 1965 à la naissance de son fils, elle s’y installe après avoir tourné « Les tribulations d’un Chinois en Chine » avec Jean-Paul Belmondo.

Pendant un demi-siècle, « La Pacôme » est une figure du boulevard faisant les beaux jours d’une émission célèbre « Au théâtre ce soir », en jouant « Le noir te va si bien » avec Jean Le Poulain. Autrice à succès, elle écrit à Ballain 7 pièces. Si on la voit peu au cinéma, elle reste inoubliable dans « Les sous-doués » de Claude Zidi ou « La crise » de Coline Serreau où elle est nommée aux César.

Avec les témoignages rares de son fils François Pacôme, Patrick Bruel dont elle a contribué a lancé la carrière, Stéphane Hillel qui l’a mis en scène ou Michel Fau, son plus grand fan, on découvre une femme libre, drôle, et mélancolique. Marquée par la mort de son frère résistant, elle choisira toute sa vie de faire rire.

Morte en 2018 dans sa maison, face à son jardin, elle aurait eu 100 ans en juillet 2023.

