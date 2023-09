"Pharaons : comment ils ont percé le mystère des astres" sur RMC Story lundi 18 septembre 2023

Lundi 18 septembre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera le documentaire inédit "Pharaons : comment ils ont percé le mystère des astres" réalisé par Nastasia Haftman.

Les pyramides de Gizeh fascinent le monde entier.

Encore aujourd’hui, les égyptologues s’évertuent à percer le mystère de ces géants de pierre dont la construction remonte à 4.500 ans.

Leurs grands bâtisseurs disposaient forcément d’un certain savoir pour bâtir Khéops, Khéphren et Mykerinos. Mais d’où provenait-il ? Les pharaons se seraient-ils inspirés du monde autour d’eux, de la nature, du soleil voire même des étoiles ?

Ce documentaire explore les théories et les avancées récentes, en convoquant sur le terrain archéologues, égyptologues et même astronomes et astrophysiciens venus du monde entier.

Ensemble, ils décryptent les indices que les anciens Egyptiens ont laissé sur le plateau de Gizeh pour prouver que rien ici n’est lié au hasard : les trois pyramides ont tout à voir avec le cosmos.

Retrouvez ce documentaire inédit "Pharaons : comment ils ont percé le mystère des astres", lundi 18 septembre 2023 à 21:10 sur RMC Story.