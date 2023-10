"Triangle des Bermudes : les mystères engloutis" sur RMC Story lundi 16 octobre 2023

Lundi 16 octobre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera deux épisodes inédits de la série documentaire "Triangle des Bermudes : les mystères engloutis".

Le Triangle des Bermudes est la partie de l'océan la plus célèbre de l'histoire, suscitant la peur et une fascination sans fin. Délimitées par la Floride, les Bermudes et Porto Rico, ces eaux ont englouti d'innombrables navires et avions, ainsi que leurs équipages, certains disparaissant sans laisser de traces.

En 1945, cinq avions de la marine américaine ont disparu la même nuit, ainsi qu'un avion de recherche et de sauvetage envoyé à leur recherche. Aucune épave n'a jamais été retrouvée.

Des journalistes ont déterré des témoignages sur d'autres avions et navires disparus, et des histoires de phénomènes étranges remontent aux voyages de Christophe Colomb.

Aujourd'hui, une équipe d'élite enquête sur le Triangle des Bermudes à l'aide d'une arme secrète : une carte, élaborée depuis des décennies, indiquant l'emplacement d'épaves et d'anomalies sous-marines non identifiées.

21:10 Épisode 3 Le mystère de l'USS Cyclops

L'équipe plonge dans les profondeurs à la recherche du plus grand navire jamais disparu dans le Triangle des Bermudes, un bateau massif au nom monstrueux, l'USS Cyclops. L'USS Cyclops a-t-il été victime d'un phénomène terrifiant de naufrage connu sous le nom de "vague scélérate" ?

En fouillant les eaux profondes, ils découvrent des histoires poignantes sur d'autres vagues scélérates qui rôdent dans les mers et font une découverte qui résout un mystère vieux d'un siècle.

22:00 Épisode 4 Enquête en eaux profondes



L'équipe fait appel à des équipements spéciaux pour une recherche épique de deux gros avions de l'armée de l'air qui ont disparu sans laisser de traces avec des dizaines de personnes à bord. Malgré des recherches massives, rien n'a jamais été retrouvé. Les avions entrent-ils en collision avec de mystérieux UAP dont la réalité est désormais reconnue par l'US Navy ?

Pour enquêter, l'équipe se lance dans l'une des plongées les plus éprouvantes de son histoire, affrontant des profondeurs extrêmes et des courants qui menacent de l'emporter.