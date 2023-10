« Ariane, une épopée spatiale » à découvrir sur France 5 jeudi 19 octobre 2023 - Vidéo

À (re)découvrir dans "Science grand format" sur France 5 jeudi 19 octobre 2023 à 21:05, « Ariane, une épopée spatiale » un document réalisé par François-Xavier Vives.

L’histoire de la fusée Ariane est une véritable saga, une épopée spatiale qui a vu les Européens s’unir, s’accrocher, innover pour se faire une place dans la course à l’espace. Face à la suprématie soviétique puis américaine, des hommes et des femmes des quatre coins de l’Europe ont réussi l’impossible !

Toujours plus puissante, toujours plus grande, toujours plus fiable… Ariane, cette ambition européenne, ce pari fou d’indépendance, est devenue un véritable monument, grâce à la passion de ceux qui l’ont rêvée et à leur ténacité face aux différents obstacles qui se sont dressés sur leur chemin.

Ce formidable succès européen est aujourd’hui à un tournant de son histoire. Ariane 6 est actuellement en cours de construction pour affronter les défis de demain : saura-t-elle faire face à une concurrence plus que jamais exacerbée ? Comment faire vivre cette ambition européenne à l'heure du « New Space » incarné par Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson ?