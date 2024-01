"Jorge Semprun, la plume au poing" sur France 5 dimanche 21 janvier 2024

DImanche 21 janvier 2024 à 22:50 dans "La case du siècle", France 5 diffusera « Jorge Semprun, la plume au poing », un documentaire de Patrick Rotman qui commémore le centenaire de la naissance de l'homme engagé qu'a été Jorge Semprun.

Jorge Semprun est un homme de son temps, dont la vie et l’œuvre étroitement mêlées, sont emportées par le souffle de l’Histoire. C’est cette implication dans les grands combats du siècle dernier qui rend le parcours de cet écrivain espagnol aussi singulier.

Jorge a tenu le stylo et la mitraillette, connu les honneurs des palais officiels et l'horreur des camps. Il a traversé la guerre civile espagnole, la montée du fascisme, l’occupation et participé à la Résistance. Il a survécu à la déportation, s'est aveuglé dans l’engagement communiste pour en combattre ensuite le totalitarisme.

C’est un retour sur ce destin exceptionnel que ce documentaire met en image à travers un va-et-vient à la fois géographique et temporel : de Madrid à Buchenwald, des années 90 où Patrick Rotman l'interroge aux grandes étapes de sa vie, une vie de survivant et de passionné.

Un parcours porté par un récit empreint de poésie et d’espérance.