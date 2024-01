"Enquête d'action - Le quotidien des gendarmes de l’Oise" sur W9 vendredi 2 février 2024

Vendredi 2 février 2024 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Chauffards, dealers, voleurs : le quotidien des gendarmes de l’Oise ».

Compiègne, la « Cité Impériale » de l’Oise, est la cible incessante de cambriolages et de vols, souvent avec violence. Dans cette ville, comme dans tout le département, le nombre de crimes et délits sont en augmentation d’année en année. Les 120 gendarmes de la Compagnie et son Peloton de Surveillance et d’Intervention sont sur la brèche 24 heures sur 24.

Parmi ces soldats d’élite, Alexandre, 26 ans, sera appelé sur une intervention à haut risque : un refus d’obtempérer. En pleine nuit, toutes les unités s’engageront dans une course-poursuite sur plus de 100 kilomètres pour arrêter un chauffard inconscient. Prise en tenaille, stop-stick, queue-de-poisson : tout sera tenté pour stopper le véhicule…

Un autre fléau met les nerfs du PSIG à rude épreuve : les cambriolages. Les gendarmes seront sur la piste d’un vol de bijoux dans une maison. En quelques minutes, les voleurs ont réussi à dérober plus de 5 000 euros de biens et ce même gang serait déjà en train de piller un second domicile. Les gendarmes arriveront-ils à les arrêter à temps ?

Le département de l’Oise est traversé par l’A1, surnommée « l’autoroute de la drogue » car très utilisée par les Français et les Belges pour aller aux Pays-Bas. L’axe est placé sous haute surveillance pour éviter les accidents. Le Peloton Motorisé de Senlis enchaîne les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants. Parmi les contrevenants, Nicolas fera une prise particulièrement étonnante : un jeune conducteur positif à plusieurs drogues. Il fera partie des six conducteurs dont le permis sera suspendu lors de cette opération.