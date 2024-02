"Femmes de la terre" : France 2 rend hommage aux agricultrices mardi 27 février 2024

Mardi 27 février 2024 à partir de 21:10, France 2 proposera un hommage aux agricultrices, d'hier et d'aujourd'hui, au travers d'images et de témoignages.

Raconter le combat des femmes dans le monde agricole pour obtenir un statut, des droits, une reconnaissance, c’est l’ambition de ce documentaire inédit "Femmes de la terre", réalisé par Edouard Bergeon.

90 minutes d’archives historiques et personnelles, de témoignages, de reportages pour rendre hommage à toutes ces femmes, trop longtemps considérées comme « des invisibles », et leur redonner enfin la place qu’elles méritent. Les « Femmes de la terre » dirigent aujourd’hui plus d’un quart des exploitations agricoles, conduisent des organisations syndicales, des coopératives, des chambres d’agriculture.

Après avoir raconté l’histoire de son père dans son film "Au nom de la terre", le réalisateur Edouard Bergeon nous livre les souvenirs qu’il a de sa mère, ses grands-mères, ses arrière-grands-mères, toutes agricultrices.

Pour ce documentaire, il a fait le Tour de France afin de recueillir les confidences et les coups de gueule de Marie-Claude, Lucie, Anne-Cécile, Claire, Estelle, Jeannette, et ainsi refaire la longue et remarquable histoire des "Femmes de la terre" de l’après-guerre à nos jours.

Les intervenants du documentaire :

La famille Picard (Meuse) :

Trois générations d’éleveurs et d’éleveuses passionnées d'animaux avec :



Marie-Claude et Claude , 80 ans, les grands-parents, agriculteurs retraités (Meuse).



, 80 ans, les grands-parents, agriculteurs retraités (Meuse). Estelle , 53 ans, éleveuse de Charolaises bio.

, 53 ans, éleveuse de Charolaises bio. Claire , 51 ans, éleveuse de vaches laitières et céréalière (Meuse).



, 51 ans, éleveuse de vaches laitières et céréalière (Meuse). Guillaume , 44 ans, éleveur de vaches allaitantes Salers et de moutons bio (Meuse).



, 44 ans, éleveur de vaches allaitantes Salers et de moutons bio (Meuse). Angélique, 12 ans, souhaite reprendre la ferme de ses parents (Meuse).

Trois femmes qui se sont battues pour leurs droits et le statut d'agricultrice :

Jeannette Gros , 81 ans, agricultrice retraitée et ancienne présidente nationale de la Mutualité sociale agricole (Doubs).



, 81 ans, agricultrice retraitée et ancienne présidente nationale de la Mutualité sociale agricole (Doubs). Anne-Marie Crolais , 72 ans, agricultrice retraitée et ancienne syndicaliste (Côtes d’Armor).



, 72 ans, agricultrice retraitée et ancienne syndicaliste (Côtes d’Armor). Christiane Lambert, 62 ans, agricultrice (Maine-et-Loire) et ancienne présidente de la FNSEA (Fédération nationale des Syndicats d'exploitants agricoles).

L'avenir de l'agriculture française :