"Lunettes, voir encore plus loin" : enquête sur le marché de l'optique sur France 5 mardi 27 février 2024 - Vidéo

Mardi 27 février 2024 à 21:05, France 5 diffusera "Lunettes, voir encore plus loin", un documentaire inédit réalisé par Tom Cariou et Jean-Christophe Chatton.

Aujourd'hui, 8 Français sur 10 portent des lunettes. Mais à l’heure de s’acheter une paire, comment y voir parfaitement clair ?

Ce documentaire explore le marché des lunettes, en forte croissance depuis quelques années. Un secteur dans lequel la France excelle, avec des dépenses parmi les plus élevées dans le monde... et souvent, un reste à charge conséquent. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place, il y a trois ans, la réforme 100% santé, avec un principe simple : des lunettes, montures et verres inclus, 100% remboursées !

Une politique ambitieuse, mais qui serait parfois imparfaitement appliquée chez l'opticien... Et puis, il y a les nouvelles demandes des consommateurs. Ils sont de plus en plus demandeurs de montures fabriquées dans l'Hexagone, avec parfois des tarifs plus élevés - le prix du maintien des emplois et du savoir-faire sur notre territoire.

Les clients s'interrogent aussi sur l'impact environnemental de leurs lunettes et, là aussi, un nouveau marché s'ouvre, pour des lunettes recyclées et vraiment écologiques... Alors comment concilier dans ses binocles les urgences de pouvoir d'achat, de fabrication française et d'écologie ?

En Normandie, dans le Jura, à Paris ou encore à Lille, nous partons sur le terrain à la rencontre de celles et ceux qui proposent de résoudre cette équation pas facile à résoudre...