"Volcans assoupis : des géants sous haute surveillance" samedi 2 mars 2024 sur ARTE - Vidéo

Si les éruptions sont rares, elles peuvent aujourd'hui encore modifier le cours de l’histoire et menacer des civilisations entières. Un tour du monde volcanique riche d'informations à (re)découvrir sur ARTE samedi 2 mars 2024 à 20:55.

Les volcans remodèlent en permanence notre univers, crachant du soufre, creusant des cratères gigantesques dans le sol et ensevelissant tout sous leurs cendres.

Mais une éruption peut avoir des conséquences encore plus graves : à des milliers de kilomètres de son origine, elle peut favoriser l’apparition de famines et de pandémies. Ainsi, un mystérieux volcan aurait été à l’origine de la peste de Justinien qui précipita la chute de l'Empire byzantin. Un impact plus remarquable que l’annulation de milliers de vols aériens à la suite de l’éruption de son "confrère" Eyjafjöll, en 2010.

Depuis l’Antiquité, pourtant, des humains s’installent au pied de ces montagnes menaçantes. Ils sont aujourd’hui plus de 116 millions, répartis dans 67 grandes villes proches de volcans actifs. Même si les prévisions scientifiques s'avèrent de plus en plus précises grâce aux mesures sismiques, aux observations atmosphériques et aux analyses chimiques, des catastrophes ne sont pas à exclure. Qu’arriverait-il, par exemple, si le célèbre Popocatépetl – la "montagne qui fume" – qui se dresse au-dessus de Mexico se réveillait ?

L'heure étant au débat sur les changements climatiques, il semble que les volcans auront aussi leur part de responsabilité dans certaines des évolutions funestes à venir.

Vulcanologues, archéologues, généticiens et historiens interviennent tout au long de ce passionnant périple autour du globe.