"Chine, opérations secrètes" : récit d’une guerre méconnue sur France 5 dimanche 3 mars 2024

Dimanche 3 mars 2024 à 21:05 sur France 5, "Le monde en face", présenté par Mélanie Tavarant, proposera un documentaire inédit qui fera le récit d'une guerre méconnue et d'opérations clandestines pour faire de la Chine la première puissance mondiale.

« Il faut feindre la faiblesse, afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. » Plus que jamais, les conseils stratégiques de Sun Tzu, dans L'Art de la guerre, servent de ligne directrice à l’empire du Milieu.

Pendant des décennies, les démocraties occidentales ne se sont pas assez méfiées d’une Chine à l’attitude séductrice. L’Europe et les États-Unis ont multiplié les partenariats industriels, scientifiques et vu fleurir avec bienveillance des associations d’« amitié » liées à la diaspora, d’apparence inoffensives...

Après des années cordiales, l’heure est désormais au réveil, et il est brutal.

Majoritairement préoccupées par la menace du terrorisme islamiste, les agences de renseignement (DGSE, CIA et MI6) ont sous-estimé le risque représenté par les ambitions hégémoniques de Pékin. Aujourd'hui, ces services considèrent les espions chinois comme la menace la plus importante en matière d'ingérence étrangère.

En 2021, un rapport conjoint de la DGSI et de la DGSE a désigné un nouvel ennemi : le Guoanbu. Bien moins connu que ses homologues américains, français ou anglais, il est pourtant l’un des services secrets les plus puissants et offensifs au monde, avec 200 000 agents (contre 7 000 pour la DGSE) et des moyens financiers colossaux.

De la France aux États-Unis, en passant par Pékin et Djibouti, ce documentaire est le récit d’une guerre méconnue, d’un assaut sans merci. Celui d’opérations clandestines qui, toutes, ont pour objectif de déstabiliser les démocraties occidentales et de faire de la Chine la première puissance planétaire à horizon 2049, année du centenaire de la RPC.

Ce documentaire sera suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant avec :

Paul Charon, IRSEM / directeur du domaine renseignement, anticipation et menaces hybrides de l'institut de Recherche stratégique de l'Ecole Militaire du Ministère des armées / co-auteur du livre "Les opérations d'influence chinoises, un moment machiavélien" (Editions des Equateurs).

Nolwenn Le Fustec, réalisatrice du documentaire.

Pierre Haski, chroniqueur géopolitique, spécialiste de la Chine.

Bernard Barbier, ancien directeur technique de la DGSE de 2006 à 2014.