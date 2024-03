"Donald Trump : le pire est-il encore à venir ?" sur W9 mardi 5 mars 2024

Mardi 5 mars 2024 à 21:05 sur W9, Nathalie Renoux vous proposera de découvrir le document "Donald Trump : le pire est-il encore à venir ?".

Alors qu’il brigue à nouveau la Maison Blanche, Donald Trump est donné largement gagnant dans tous les sondages. L’ancien Président des Etats-Unis va-t-il encore faire trembler la planète le temps d’un nouveau mandat à la tête de la première puissance mondiale s’il remporte les élections de novembre prochain ?

Donald Trump est bien décidé à prendre sa revanche. Souvenez-vous, lorsqu’il avait échoué à se faire réélire, l’homme avait été on ne peut plus clair : Joe Biden lui avait « volé la victoire ». C’était le 5 novembre 2020. Et deux mois plus tard, Donald Trump exhortait ses supporters à prendre d’assaut le Capitole. Du jamais vu dans l’histoire des Etats-Unis.

Pourtant aujourd’hui, alors qu’il attend son procès pour incitation à la sédition, et conspiration contre les Etats-Unis « par fraude, malhonnêteté et tromperie », chose incroyable : l’homme paraît plus fort que jamais. Aucun autre candidat à la primaire du parti républicain ne semble pouvoir lui faire de l’ombre et Joe Biden, son rival démocrate, sort quant à lui très affaibli de ses quatre années au pouvoir. Donald Trump ne manque d’ailleurs pas une occasion de se servir des faiblesses de son adversaire, qu’il ne cesse de ridiculiser en le parodiant comme un vieillard qui n’a plus sa tête.

Alors comment expliquer que cet ex-président explosif, qui semble raisonner tantôt comme un enfant de 8 ans, tantôt comme un fou, soit l’un des plus populaires de l’histoire américaine ? Et puis, entre ses tweets extravagants, souvent jugés puérils, et ses prises de position préoccupantes sur la Corée du Nord ou le conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’homme pourrait-il à nouveau mettre la planète en danger ?

Grâce aux témoignages de ceux qui l’ont accompagné au quotidien aussi bien dans ses affaires, parfois douteuses, que dans sa vie privée, ce documentaire décrypte la personnalité tantôt glaçante, tantôt fascinante de ce personnage hors norme. Businessman flambeur, promoteur de génie, play-boy irrésistible et colérique, il semble bien y avoir un Donald Trump pour chaque occasion et pour chaque période de sa vie.

Et si Donald Trump était plus compliqué à comprendre qu’il n’y paraît ?