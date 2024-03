"La techno XXL d'une plate-forme pétrolière" sur RMC Découverte mardi 5 mars 2024

Mardi 5 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera "La techno XXL d'une plate-forme pétrolière" un documentaire inédit qui propose une immersion au coeur du FPSO-CLOV, un monstre des mers.

Le FPSO-CLOV est un navire flottant de production, de stockage et de déchargement de pétrole et de gaz. C'est aussi une merveille d'innovations technologiques et une incroyable aventure humaine.

Situé à 140 km au large de l'Angola, sur la côte occidentale du continent africain, cet ouvrage titanesque, pensé en France, conçu sur quatre continents, a nécessité 4 années de travail, la collaboration de 20 pays et de plus de 5.000 personnes. Ce colosse, s'il était debout, frôlerait le sommet de la tour Eiffel.

Le besoin toujours grandissant d'hydrocarbures dans le monde nécessite l'emploi de technologies de plus en plus sophistiquées : la plateforme est devenue la référence mondiale dans le domaine offshore.

Les équipes de ce documentaire ont, en exclusivité et pour la première fois, pu installer leurs caméras à bord, et même sous la surface, pour comprendre la complexité de cette infrastructure XXL.