"Corée du Nord - Le prix de la liberté" : ils tentent de fuir au péril de leur vie, mardi 5 mars 2024 sur ARTE

Filmées en caméra embarquée, les tentatives de fuite de Coréens du Nord au péril de leur vie. Un documentaire émouvant qui raconte les rêves de liberté d’une population soumise au joug mortifère de la dynastie Kim à voir sur ARTE mardi 5 mars 2024 à 22:25.

Comment s’enfuir du pays le plus répressif au monde ?

Pour les opprimés qui veulent quitter clandestinement la Corée du Nord, passer directement en Corée du Sud s’avère inenvisageable, la frontière étant ultrasécurisée et minée. Il faut alors passer en Chine en franchissant des barbelés, un fleuve tumultueux puis des montagnes hostiles – au risque de se faire renvoyer de force et de subir tortures, déportation et une mort programmée. Cette première étape réussie, il faut ensuite se frayer un chemin jusqu'en Thaïlande, en parcourant en secret le Viêtnam et le Laos...

Ce documentaire raconte sous la forme d’un récit parallèle deux de ces périlleuses tentatives d’exil.

Vivant aujourd’hui en Corée du Sud, une transfuge a dû se résoudre à abandonner son fils pour réussir sa fuite. Quelques années plus tard, elle essaie désespérément de l’exfiltrer, mais le jeune fugitif est victime d’une trahison peu après avoir posé le pied en Chine...

De leur côté, un couple, leurs deux fillettes et une grand-mère se lancent dans l’aventure. Un pasteur sud-coréen, membre d’un réseau d’accueil et de passeurs, dont la tête est mise à prix en Chine, tente de les aider au péril de sa vie.

Coupés du monde

À travers ces deux histoires – l'une tragique, l’autre au dénouement heureux –, ce film de Madeleine Gavin dévoile encore un peu plus une réalité que la Corée du Nord tente de masquer à n’importe quel prix, et d’abord à ses propres citoyens. Le plus souvent, le monde ne perçoit de la “République populaire démocratique de Corée” que ce que le régime de Pyongyang souhaite montrer : les missiles nucléaires, les grandes parades et l'idolâtrie de la famille Kim. Les 26 millions de Nord-Coréens, coupés du monde extérieur et élevés dans une haine féroce de l’Occident, n'imaginent même pas qu'il existe une autre vie que celle qu’on leur impose.

Couplées avec l’interview de l’activiste et auteure Lee Hyeon-seo, des images volées d’interrogatoires et du quotidien de la population, entre famine et oppression, sidèrent par leur dureté. Les séquences filmées par les fugitifs, les agents du réseau clandestin et la réalisatrice donnent un aperçu émouvant de l’odyssée qu’il faut entreprendre pour gagner sa liberté. Glaçant.