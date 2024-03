"Les reines de la route" : les épisodes 3 & 4 diffusés sur 6ter jeudi 7 mars 2024 - Vidéo

Jeudi 7 mars 2024 à 21:05 sur 6ter, retrouvez "Les reines de la route" dans deux nouveaux épisodes inédits de la 4ème saison qui ne manque pas de piquant et de caractère...

Retrouverez 5 des plus fidèles de nos reines - Béatrice, Frédérique, Lexie, Leïla et Clotilde - et 6 nouvelles conductrices hors pair : les sœurs Anaïs et Myriam, Estelle, Amélie, Marine et Sabine.

Et cette année, changements et rebondissements vont accompagner nos plus anciennes conductrices : nouvelles entreprises, nouveaux territoires à parcourir et évolutions professionnelles !

Elles vont nous faire explorer des domaines du transport encore inconnus comme le transport de matières dangereuses ou encore nous faire vivre le quotidien d’une conductrice qui va travailler au volant de son camion XXL dans les coulisses de la plus grande course de cyclisme féminin français !

21:05 Épisode 3

Béatrice découvre qu'on a siphonné son réservoir d'essence dans la nuit, alors qu'elle venait de faire le plein la veille...

Marine a encore 217 km à parcourir. En arrivant à Metz, elle est soulagée de quitter l'autoroute mais se trompe de sortie.

Sabine doit charger et transporter en camion remorque 290 barrières pour l'épreuve reine du cyclisme féminin. Sur l'autoroute, elle rencontre des difficultés pour se rabattre. Elle s'arrête au relais de Châtillon pour effectuer ses 9h de coupure obligatoire, où elle a du mal à manœuvrer pour se garer.

Clotilde a un nouveau véhicule, un camion benne. Elle doit d'abord laver sa benne avant de la charger. Alors que la benne doit être sèche pour qu'elle puisse la charger, il se met à pleuvoir...

22:00 Épisode 4

Sur l'autoroute, Amélie aperçoit des véhicules accidentés et des débris sur la voie. Elle s’arrête ensuite au relais routier pour y passer la nuit.

Frédérique doit transporter sur son porte char du matériel de chantier d'environ 15 tonnes et a un timing serré pour ses deux chargements.

Anaïs continue d'utiliser ses warnings en remplacement de ses feux stop qui ne fonctionnent plus.

Lexie s'entraîne et a encore besoin de progresser mais Jennifer estime qu'elle est apte à prendre le volant seule.

Leïla est coincée dans les bouchons alors qu'elle ne peut pas se permettre d'être en retard pour boucler sa journée. Elle arrive chez son client mais est contrainte de dormir sur place car l'entreprise subit une panne d'électricité.