"Pêche XXL - derniers géants" : 2 inédits diffusés sur RMC Découverte jeudi 7 mars 2024

Jeudi 7 mars 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera deux épisodes inédits de la 3ème saison de "Pêche XXL : derniers géants".

Plongez au coeur de l'aventure avec Cyril Chauquet dans cette nouvelle série documentaire qui vous transportera dans des environnements magnifiques, sauvages mais également hostiles !

Accompagné par son équipe, Cyril brave tous les dangers pour partir à la recherche des derniers spécimens de poissons géants de la planète pour aider les scientifiques à étudier ces gigantesques créatures.

21:10 Épisode 7 Au plus profond de la jungle



A 300 kilomètres au sud du Sénégal, en Guinée-Bissau, Cyril et son équipe se lancent sur les traces du mythique et redouté Barracuda Africain qui peut peser jusqu'à 55 kilos ! S'ils parviennent à trouver des grands spécimens dans ces milieux hostiles et malheureusement surpêchés, cela permettra aux biologistes locaux de protéger l'habitat des poissons pour les générations futures.

22:05 Épisode 6 Titan du jurassique

La seconde partie de leur mission les mènera en Amérique du Sud, plus précisément en Bolivie, au coeur de l´imprévisible et redoutable forêt amazonienne. Cyril et son équipe se lancent à la recherche d'un gigantesque Paiche, un féroce prédateur de près de 3 mètres de long menacé par la pollution et le braconnage.