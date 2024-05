Vert de rage - Armes, l'héritage toxique, enquête inédite sur France 5 lundi 27 mai 2024 (vidéo)

Lundi 27 mai 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro de de la série documentaire "Vert de rage" de Martin Boudot et Mathilde Cusin dont le thème sera : « Armes, l'héritage toxique ».

Jusque dans les années 2000, la France a immergé, enfoui ou détruit des milliers de tonnes de munitions sur de nombreux territoires et dans les profondeurs de lacs et de mers. Au large de Fouras en Charente-Maritime ou dans les lacs des Vosges, les pêcheurs remontent chaque année des grenades, des obus et des missiles.

Longtemps oubliées, ces décharges libéreraient aujourd’hui des polluants toxiques, cancérigènes ou susceptibles de causer des malformations génétiques.

Pendant un an, Mathilde Cusin, Manon de Couët, Martin Boudot et l’équipe de Vert de rage ont mené une enquête inédite sur les conséquences des activités militaires avec l'aide de scientifiques français et allemands.

Dans le Grand-Est et les Hauts-de-France, les journalistes ont notamment prélevé vingt échantillons d’eau du robinet à proximité d’anciens sites de stockage et de destruction, ou de sites militaires toujours en activité. Dix-sept d’entre eux contiennent des résidus d’explosifs, dont deux à des taux dépassant les recommandations de l’agence de santé américaine pour le RDX (composé explosif également connu sous le nom de cyclonite) – la seule norme existante à ce jour pour encadrer les explosifs dans l’eau de consommation.

Dans une séquence de prélèvements impressionnante dans le lac de Gérardmer dans les Vosges, des valeurs importantes de TNT ont été relevées à proximité de munitions immergées à la fin de la Première Guerre mondiale. Pourtant, le lac est régulièrement utilisé pour compléter les ressources en eau de la commune avoisinante.

Les résultats de l’enquête ont été repris par les médias et relayés par des maires, des élus en région et jusqu'au Sénat, pour pousser le gouvernement à réagir.

Cette pollution liée à l’armement aurait déjà fait des victimes en Europe. En Italie, en Sardaigne, le paysage et la santé de certains habitants auraient été impactés par les exercices classés « secret défense » dans le plus grand camp d’essais militaires de l’OTAN. Au cours des dernières décennies, des cancers et des malformations se sont multipliés dans les villages alentour.

Les prélèvements réalisés par les journalistes ont permis de révéler la présence de TNT, de titane et de plomb à des taux élevés à proximité du camp de l’OTAN.

Les résultats de cette nouvelle enquête de Vert de rage résonnent jusqu'au Parlement européen.

Les premiers impacts de l'enquête

Une pollution classée secret défense, mise au jour par Vert de rage.

En France, toutes les informations concernant la localisation des stocks de munitions sont classées secret défense. L’armée ne publie pas non plus de données sur l’immersion de munitions au large des côtes françaises.

Au large du littoral, les décharges d’explosifs ne datent pas seulement des deux guerres mondiales. Jusque dans les années 2000, l’armée française aurait délibérément immergé des centaines de tonnes de munitions dangereuses et périmées.

Pour retrouver les obus et munitions, l’équipe de Vert de rage a méticuleusement analysé les cartes marines et les archives publiques. Après un an d’enquête, au moins 103 zones d’immersion de munitions ont été identifiées sur l’ensemble du littoral français.

Les journalistes sont également parvenus à remonter la piste d'un destroyer, le Lawford, qui a coulé en 1944 au large d’Ouistreham, contenant au moins une tonne d’explosifs. Accompagnés d’une équipe de plongeurs professionnels, l'équipe a retrouvé l’épave du bateau et ses 21 missiles de combat. Les mesures effectuées à proximité révèlent des taux anormaux de métaux lourds dans l’eau et les sédiments à proximité de ces explosifs, pourtant vieux de 80 ans.

Les enquêtes de Vert de rage continuent ainsi de faire bouger les lignes au sein de la société.