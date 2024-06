« Le masque de fer : le secret enfin révélé » sur RMC Découverte lundi 3 juin 2024

À voir ou à revoir sur RMC Story lundi 3 juin 2024 à 21:10, « Le masque de fer : le secret enfin révélé » réalisé par Jean-Christophe De Revière et Antoine Dreyfus.

Grâce à des archives récemment mises au jour et des travaux d’historiens, les réalisateurs de ce documentaire inédit vous emmènent au coeur du pouvoir et vous révèlent un secret d’État, orchestré par l’un des plus grands rois de France, le Roi Soleil.

Sous son règne, un homme, au visage recouvert d’un masque d’acier, est enfermé à vie dans les prisons royales. C’est l’un des prisonniers les plus célèbres au monde et son histoire fascine. Les spécialistes s’accordent sur un nom : Eustache Daugers.

Mais qui est vraiment cet homme ? Un simple valet ? Un demi-frère de Louis XIV ? Et si l’identité de cet homme remettait en cause la royauté, l’histoire d’un roi et sa légitimité à régner ?