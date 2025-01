"Herbie" : un document qui retrace le parcours d'Herbie Hancock diffusé sur Culturebox jeudi 23 janvier 2025

Jeudi 23 janvier 2025 à 21:00, Culturebox diffusera la documentaire « Herbie » qui etrace l’intégralité du parcours de celui qui est l’un des plus grands jazzmen.

Herbie nous raconte ses études d’ingénieur en génie électrique et en musique au Grinnell College dans l’Iowa. Mais aussi ses débuts aux côtés de Donald Byrd et Pepper Adams tout en continuant de suivre des cours à l’Université Roosevelt. Sa rencontre avec Éric Dolphy qui lui a fait découvrir un autre univers, celui du mouvement d’avant-garde et qui lui a permis d’explorer de nouveaux territoires. L’enregistrement de son premier album solo Takin’Off en 1962 pour Blue Note Records avec Freddy Hubbard et Dexter Gordon contenant entre autres le célèbre Watermelon Man. Et puis sa rencontre avec Miles Davis par l’intermédiaire du jeune batteur Tony Williams. La formation du deuxième Quintet de Miles Davis en 1963 avec Ron Carter, Tony Williams, George Coleman et Wayne Shorter. Son passage aux instruments électriques et électroniques en 1968 avec Billy Hart, Buster Williams, Eddie Henderson, Julian Priester et Bennie Maupin (sous le nom de Mwandishi). La formation en 1973 des Heathunters avec Bennie Maupin, Paul Jackson, Bill Summers, Harvey Mason et Patrick Gleeson pour la programmation des synthétiseurs.

Herbie nous raconte aussi la naissance de VSOP (Very Special Onetime Performance) avec Freddy Hubbard, Wayne Shorter, Ron Carter, Tony Williams. Sa conversion au bouddhisme de Nichiren. La nouvelle approche de sa production à la fin des années 70 entre, d’une part une musique plus commerciale (Feets, Monster, Rock It) et d’autre part une production plus authentiquement jazz (duo acoustique avec Chick Corea).

Ce portrait ne serait pas complet sans parler de sa participation au 7ème art. Dès 1966, et grâce à son ami Quincy Jones, Herbie Hancock va composer pour le cinéma et c’est avec le film Blow Up de Michelangelo Antonioni (palme d’or à Cannes) qu’il commence sa collaboration.

Elle sera suivie par de nombreuses bandes originales dont The Spook Who Sat by the Door, Death Wish (Un justicier dans la ville), A Soldier’s Story, Jo Jo Dancer, Your Life is Calling, Action Jackson, Colors, Harlem Nights et bien sûr Around Midnight (Autour de Minuit) de Bertrand Tavernier qui lui a valu un Oscar en 1987.

Pour finir, Herbie Hancock nous parle de ses motivations, de ses envies, de ses choix artistiques et professionnels, de ses démons... et bien sûr de son amitié avec Wayne Shorter.

Ce documentaire sera suivi par la diffusion du concert « Tribute To Miles » à Jazz à Vienne 2011 avec Herbie Hancock, Marcus Miller, Wayne Shorter, Sean Jones, Sean Rickman, invité spécial John Scofield.