"Ukraine, l'enfance volée" un document de Tetiana Pryimachuk diffusé sur France 5 dimanche 16 février 2025 (vidéo)

Dimanche 16 février 2025 à 21:05 sur France 5 dans "Le monde en face", Mélanie Tavarant vous proposera de découvrir le document « Ukraine, l'enfance volée » réalisé par Tetiana Pryimachuk et Philippe Lagnier.

En plein cœur de l’Europe se déroule un conflit à la fois hyper-technologique et barbare. La guerre en Ukraine charrie des images de missiles hypersoniques et de tranchées détrempées. Des annonces de milliards d’euros d’armes livrées secrètement et des découvertes de charniers. Dans cette guerre qui s’enlise depuis trois ans, il est une victime silencieuse et presque invisible… l’enfance. Traumatisée, amputée, déportée, elle n’est pratiquement jamais évoquée. C’est pourtant l’avenir du pays. L’avenir de mon pays.

Je m’appelle Tetiana Pryimachuk et je suis née en Ukraine. J’ai quitté Kiev pour la France en 2005 mais toute ma famille est restée là-bas. Mon père est chirurgien, ma mère, pédiatre et mon petit frère est chirurgien lui aussi, dans un hôpital de campagne sur le front.

L’Ukraine compte 7,5 millions de mineurs. Plus de 4 millions ont été déplacés depuis l’invasion russe. Un enfant sur cinq présente des signes de stress post-traumatiques. Cette guerre a détruit leurs familles. Bouleversé leurs vies. Marqué leur chair ou leur âme, à jamais. Ces mineurs, il faut les soigner. Mais ce pays, mon pays, peut-il bien prendre soin de ses enfants quand la priorité est de sauver des vies et de repousser l’ennemi ?

Je suis partie à la rencontre de ces mineurs traumatisés et des adultes qui les aident à se reconstruire. Je veux vous raconter leur histoire avec mon regard, celui d’une journaliste, mais aussi d’une Ukrainienne et d’une mère.