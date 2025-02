"Mayotte, le choix rester Français" document inédit diffusé sur France 5 dimanche 23 février 2025

Dans la continuité de sa soirée spéciale consacrée à Mayotte, France 5 diffusera dans "La case du siècle" dimanche 23 février 2025 à 22:50 le document inédit « Mayotte, le choix rester Français ».

Le 22 décembre 1974, on vote dans l’archipel des Comores. Pour ou contre l’indépendance ?

Ce vote crucial voit pour la première fois Mayotte exprimer son désir de rester française, envers et contre tous. Car le président Giscard d’Estaing, de nombreux élus et les instances internationales pensaient que l’ère de la décolonisation devait s’imposer là comme ailleurs.

Mais un petit groupe de femmes et d’hommes de Mayotte mène une campagne active et parvient à changer le cours de l’histoire. Ce sont eux encore qui poussent pour la départementalisation afin d’être sûrs que la mère patrie ne les oublieras jamais. Et, aujourd’hui, leurs descendants rappellent la France à ses devoirs.

Réalisé avec des entretiens avec les principaux acteurs de cette histoire et leurs représentants, ainsi qu’avec des images d’archives, ce film retrace une épopée démocratique, à l’heure où partout l’autoritarisme menace.

Les intervenants :

Nicolas Sarkozy , ancien président de la République

, ancien président de la République Haribon Chebani , ancien président de la République des Comores

, ancien président de la République des Comores Henriette Saïd , femme de Younoussa Bamana

, femme de Younoussa Bamana Anchya Bamana , maire de Sada, fille de Younoussa Bamana

, maire de Sada, fille de Younoussa Bamana Zaïdou Bamana , journaliste, fils de Younoussa Bamana

, journaliste, fils de Younoussa Bamana Olivier Stirn , ancien ministre des Outremers

, ancien ministre des Outremers Pierre Joxe , ancien ministre de l’Intérieur

, ancien ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux , ancien ministre de l’Intérieur

, ancien ministre de l’Intérieur Michel Blangy , ancien préfet de la Réunion

, ancien préfet de la Réunion Mama Bolé , membre du mouvement des chatouilleuses

, membre du mouvement des chatouilleuses Philippe Bas , ancien secrétaire général de l’Elysée sous Chirac

, ancien secrétaire général de l’Elysée sous Chirac Halda Halidi , journaliste à Mayotte la Première

, journaliste à Mayotte la Première Estelle Youssoufa , journaliste à France télévisions

, journaliste à France télévisions Inssa de Nguizijou , conservateur de archives, Mayotte

, conservateur de archives, Mayotte Laurent Vallery-Radot, avocat.

Un document écrit par Fabrice d'Almeida, co-écrit et réalisé par Philippe Tourancheau.