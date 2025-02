"Les reines de la route" : le 5ème épisode diffusé sur 6ter jeudi 27 février 2025 (vidéo)

Jeudi 27 février 2025 à 21:10, 6ter diffusera le 5ème épisode des "Reines de la route" qui reprennent le volant avec énergie et passion dans cette 5ème saison inédite.

Parmi les 300 000 conducteurs de poids lourds en France, seulement 5 % sont des femmes. Dans ce secteur dominé par les hommes, elles ont su s’imposer, prouvant leur compétence et leur détermination. Chaque jour, elles affrontent les défis de la route, surmontent les obstacles et font preuve d’un courage incroyable, à bord de leurs camions de 44 tonnes devenus leur second foyer.

Ces femmes ne se contentent pas de conduire. Elles accomplissent des missions inédites, affrontent des parcours périlleux et rendent possible ce qui semblait inimaginable. Que ce soit sur des routes sinueuses et dangereuses, dans des conditions de travail extrêmes ou face à des défis logistiques impressionnants, elles sont prêtes à tout. Leur audace fait d’elles les véritables reines de la route, des modèles de détermination et d’excellence.

Épisode 5

Rasha accumule 2 heures de retard à cause de divers blocages, puis se retrouve sans place sur les aires d’autoroute italiennes, atteignant la limite légale de conduite. Malgré tout, elle garde le contact facile avec les autres.

Manon nettoie méticuleusement son malaxeur-pompe et contrôle la sécurité des maçons lors de ses livraisons. Elle est appréciée pour son professionnalisme et rentre chez elle chaque soir, ce qu’elle valorise.

Charlotte, transportant des chevaux, veille à leur sécurité grâce aux caméras et apprécie la conduite en Irlande. Elle s’assure que tout est en ordre avant de les laisser pour la traversée vers l’Angleterre.

Manuela, patiente et précise, réussit ses manœuvres sur une aire de chargement difficile. Elle s’énerve parfois sur la route, mais s’adapte parfaitement à sa cargaison.

Clotilde, en pleine moisson, apprécie les pauses dans la nature malgré les démangeaisons liées à l’orge. Elle s’équipe pour éviter les désagréments tout en maintenant un rythme soutenu.

Lexie, stressée par les bouchons, craint de rater son ferry pour Majorque, mais savoure les paysages qu’elle traverse. Sa vie personnelle reste un défi avec ce métier prenant.

Johanne, sur les routes de La Réunion, partage la voie avec cyclistes et autres usagers, restant prudente. Elle se prépare pour un trajet sinueux vers Cilaos.

Extrait vidéo

"Ma carte est coincée, là." Rasha a coincé sa carte bleue... Mais heureusement, un italien lui vient en aide !