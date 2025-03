"Riposte féministe" : un document percutant sur les combats féministes diffusé sur Culturebox jeudi 13 mars 2025

Jeudi 13 mars 2025 à 21:00, Culturebox diffusera "Riposte féministe", un document percutant qui donne la parole à celles qui luttent contre les injustices de genre et les violences faites aux femmes.

À travers des témoignages puissants et des images saisissantes, le film met en lumière les combats féministes contemporains, leurs enjeux et leurs espoirs.

Une œuvre engagée, réalisée par Marie Perennès et Simon Depardon, qui invite à la réflexion et à l’action pour une société plus égalitaire.

Vous les avez sans doute vu, ces mots sur les murs de nos villes, sous un pont, le long d'un boulevard, écrits en lettres capitales, noirs sur fond blanc, collés sur la pierre.

Ils disent les femmes assassinées par leurs conjoints, ils disent les viols, ils disent la colère de celles qui les ont affichés, faisant germer, chez les passants étonnés, une adhésion, un intérêt renouvelé ou au contraire une exaspération.

Un documentaire narré par Marina Foïs.