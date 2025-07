"Incroyables mariages gitans - Des fêtes sans limite pour l’amour du Clan" mercredi 23 juillet 2025 sur TFX

Mercredi 23 juillet 2025 à 21:05, TFX rediffusera un épisode de la série documentaire "Incroyables mariages gitans" : « Des fêtes sans limite pour l’amour du Clan ».

Chez les gitans, le mariage est LA cérémonie de toute une vie. Un rêve dès l’enfance : les petites filles fantasment sur leurs robes de princesse et les garçons sur leurs fringants costumes trois pièces. Mais les mariages sont surtout l’occasion pour la communauté d’honorer ses valeurs et son héritage : musique, partage et sens de la famille.

Car c’est la famille, et plus souvent les parents des mariés, qui ne ménagent pas leurs efforts et travaillent main dans la main, pour offrir à leurs enfants ces fêtes extraordinaires.

Pour célébrer l’union de leurs héritiers, ils sont prêts à tous les sacrifices : privatisation de château, décor majestueux, pièce montée XXL, orchestre et effets pyrotechniques…

Toutefois, parfois, derrière les sourires et les paillettes, se cache parfois un secret. Pour les mères gitanes voir partir son enfant du cocon familial est un crève-cœur. Car dans la communauté, la coutume veut que les jeunes mariés s’enfuient. Cela s’appelle l’enlèvement, le garçon vole la fille à ses parents et à partir de ce jour, ils sont mariés aux yeux de la communauté et s’émancipent de leurs parents. Mais dans ces grandes familles gitanes, l’amour est plus fort que tout. Alors, malgré le chagrin, la fête doit être exceptionnelle et honorer les traditions si chères aux gitans.