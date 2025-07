"Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe" jeudi 24 juillet 2025 sur RMC Story (vidéo)

À voir ou à revoir mardi 26 juillet à 21:05 sur RMC Story, le documentaire « Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe » réalisé par Franck Vrignon et Claire Denavarre.

Nausicaa est le plus grand aquarium de France. En 2018, il a fait peau neuve pour devenir le plus grand aquarium d'Europe. Il s'est fixé comme objectif d'atteindre 1 million de visiteurs par an et agrandir sa superficie à 10 000m2.

Ce chantier pharaonique sur lequel plus de 200 personnes ont travaillé sans relâche, a donné naissance notamment à un aquarium géant de 9 500 m3, d’une profondeur de neuf mètres qui offre une expérience interactive et immersive avec l'utilisation des nouvelles technologies.

Avec ses 36 000 animaux marins exposés, ce lieu féérique offre un spectacle époustouflant aux visiteurs du monde entier.