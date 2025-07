Le making of de la Cérémonie d’ouverture de Paris 2024 sur France 4 samedi 26 juillet 2025

Samedi 26 juillet 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "La Grande Seine", le making of de la Cérémonie d’ouverture de Paris 2024. Découvrez les coulisses de la création des moments iconiques de la cérémonie à travers ceux qui l'ont imaginée.

Pendant deux ans, grâce à des accès exceptionnels, Manuel Herrero a suivi la conception et la production de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 aux côtés de Thomas Jolly et de ses équipes artistiques, Thierry Reboul et Tony Estanguet.

Des premiers brainstorms secrets jusqu’à la tension extrême du 26 juillet, le film raconte les coulisses de la création des moments iconiques de la cérémonie à travers ceux qui l’ont imaginée, portée et livrée.

Des héros habités par leurs ambitions pour la France et ses valeurs, portés par la force de l’engagement collectif, mais aussi traversés par les doutes et les angoisses face à un projet fou auquel peu de gens croyaient au départ.