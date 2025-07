"Mésopotamie, la redécouverte des trésors d'Irak" sur Arte samedi 26 juillet 2025

Samedi 26 juillet 2025 à 20:55, Arte rediffusera le documentaire "Mésopotamie, la redécouverte des trésors d'Irak" réalisé par Olivier Julien.

Des palais, des temples, des bas-reliefs somptueux, des remparts aux portes monumentales, mais aussi des échoppes d’artisans, des réseaux de ruelles, des systèmes d’adduction pour l’eau potable… Au milieu du XIXe siècle, dans ce qui faisait alors partie de l’Empire ottoman, les archéologues ont mis au jour les vestiges des premières cités érigées 3 500 ans avant notre ère.

Entre le Tigre et l’Euphrate, dans les environs de l’actuelle Mossoul, en Irak, les sites de dizaines de villes, bien plus anciennes que celles des Grecs ou des Romains, ont été peu à peu identifiées. Leur exploration révèle les traces de gigantesques palais et temples bâtis en briques crues et exhume aussi des dizaines de milliers de textes gravés dans la plus ancienne écriture de l’humanité : le cunéiforme. Pourtant, ces extraordinaires ensembles urbains étaient restés largement inexplorés. Sites majeurs de la Mésopotamie antique, Khorsabad, Ninive, Larsa ou Lagash se rouvrent ainsi aux archéologues, après avoir subi les destructions de l’État islamique, qui avait fait de Mossoul sa capitale.

Dès la libération de la ville, en 2017, son musée s’est mobilisé pour reconstituer les cinq statues monumentales dynamitées par les djihadistes et mises en miettes au marteau-piqueur. Une entreprise colossale qui a poussé le musée du Louvre, bientôt suivi par d’autres institutions muséales et universitaires, à réinvestir les lieux pour de nouvelles fouilles...

Splendeurs antiques

Les statues, bas-reliefs et tablettes cunéiformes mises au jour dans ces premières cités assyriennes et sumériennes constituent le cœur des spectaculaires collections du Louvre et du British Museum.

Après avoir été inaccessibles pendant près d’un demi-siècle, les sites de ce qui constitua le berceau de l’antique Mésopotamie ont été réinvestis depuis 2019 par plus de cinquante équipes internationales de chercheurs pluridisciplinaires. Aidés par les dernières technologies (relevés géomagnétiques, orthophotographie, photogrammétrie, imagerie satellite…), ces derniers ont repris les fouilles entamées par leurs prédécesseurs et ouvert de nouveaux chantiers.

Revenant sur l’histoire de ces premiers empires bâtisseurs que furent les dynasties sumérienne et assyrienne, ce documentaire donne la parole aux archéologues et les suit dans leurs minutieuses investigations de terrain. Leurs découvertes éclairent d’un jour nouveau ces splendeurs jaillies du passé, tout en œuvrant à la conservation du patrimoine irakien.