"Ma vie en camping-car" à revoir sur 6ter samedi 26 juillet 2025 (vidéo)

Samedi 26 juillet 2025 à partir de 21:10, 6ter vous proposera de voir ou de revoir "Ma vie en camping-car", une série documentaire en 6 épisodes qui suit 6 familles qui partagent cette passion.

En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent et ceux qui partent avec ! Qu’ils soient professionnels du secteur ou simples pratiquants, découvrez les histoires de ceux qui partagent la même passion. À tel point que leur camping-car est souvent considéré comme un membre supplémentaire de la famille.

Montez à bord à bord de ces cocons rectangulaires pour un chassé-croisé en roue libre ! Et si la vie était plus belle quand la chambre avec vue n’est jamais la même ?

Épisode 1

Aujourd’hui, c’est J-1 avant le grand jour du départ en vacances pour la famille de Stéphanie et Maxence. Des vacances qui se feront à bord de leur camping-car surnommé « Bébé ». Derniers préparatifs avant de partir, il ne faut rien oublier !

De son côté, la famille de Jessica et Thomas est en Allemagne et poursuit son voyage de 6 mois à travers toute l’Europe en compagnie de leurs 2 enfants… mais aussi des grands-parents !

Dans le monde du camping-car, si la plupart sont nomades, d’autres sont plus sédentaires. C’est le cas de Jean-Marie, le patron d’une aire spécialisée dans l’accueil de camping-cars, dans le Var. Un endroit secret et magique pour les camping-caristes qui viennent se ressourcer sous les embruns d’une magnifique cascade.

Enfin, le camping-car c’est la nature certes, mais c’est aussi le monde de l’ultra-luxe, et la concession d’Olivier et de ses deux filles Manon et Pauline, basée à Avignon. Ils nous ouvrent leurs portes pour nous faire découvrir d’incroyables maisons roulantes.

Épisode 2

Il y a des premières fois qui comptent plus que d’autres… Pour la famille de Christelle et Jérôme, c’est l’heure du tout premier voyage en camping-car. Un camping-car surnommé « Biscotte ». Au programme : un voyage d’un mois qui restera dans les mémoires de toute la famille.

De leur côté, Stéphanie, Maxence et leur joyeuse tribu poursuivent leur périple en maison roulante, de La Rochelle jusqu’au Mont-Saint-Michel.

Mais le camping-car, ce n’est pas que des vacanciers ; ce sont aussi des professionnels. Comme Marie, Cyril, Hedi et Kevin, 4 amis concessionnaires installés à Lyon, qui proposent à leurs clients de découvrir cet univers en toute décontraction… Enfin un peu moins aujourd’hui pour Kevin, qui aura bien du mal à dénicher la perle rare pour Jean-Pascale et Annie.

Enfin, dans le Var, sur l’aire de camping-car de Jean-Marie, les vacanciers dorment encore à poing fermé… Sauf Julien et Rachid, 2 beaux-frères, maçons de profession, qui œuvrent sur un chantier non loin de là…

Épisode 3

Direction les routes normandes pour retrouver Biscotte, le camping-car de la famille de Christelle et Jérôme. Après une première nuit passée sur un emplacement pas vraiment autorisé, la famille décide que la prochaine nuit se fera dans une aire de camping. Mais si l’emplacement est réservé, pas sûr qu’il soit libéré…

Dans la région Grand-Est, la famille de Jessica et Thomas atteint sa première étape de la journée : une ferme pédagogique qui accueille les camping-caristes au milieu des tournesols.

À Lyon, dans la concession de Marie, Cyril, Hedi et Kevin, c’est jour de fête puisque des clients vont venir chercher le camping-car qu’ils ont commandé et qui a été enfin livré pour un départ en vacances… le jour même !

Dans la concession de luxe d’Olivier, c’est le même scénario, à quelques détails près…

Les 3 derniers épisodes seront diffusés mercredi 23 août 2023 sur 6ter à partir de 21:05.

Épisode 4

Retrouvez la famille de Stéphanie et Maxence à bord du camping-car Bébé pour la suite de leur voyage. La tribu originaire des Landes prend désormais la direction de Dinard en Bretagne. L’objectif de cette journée est d’atteindre une aire de camping-car avant le coucher du soleil ; une course contre la montre que Stéphanie compte bien gagner !

Dans le Var, sur l’aire spécialisée dans l’accueil de camping-cars de Jean-Marie, c’est la fièvre du vendredi soir. Et histoire de terminer la semaine en beauté, le patron a prévu pour ses vacanciers un dîner karaoké façon guinguette, mais pas seulement…

De leur côté, nos concessionnaires décontractés Cyril et Hedi se rendent dans les environs de Nantes pour rejoindre Alexandra, la directrice marketing d’une grande marque de camping-cars qui a une petite surprise pour eux.

Enfin, du côté de la famille de Christelle et Jérôme, le camping-car Biscotte pose enfin ses roues à Rocamadour…

Épisode 5

Stéphanie, Maxence et leurs enfants, qui passent des vacances en Bretagne à bord de leur camping-car Bébé, se retrouvent au calme pour un petit-déjeuner avec une vue de toute beauté. Aux grandes occasions, les grands moyens et Stéphanie se lance dans un buffet digne d’un grand hôtel en bord de mer !

À Avignon, dans la concession d’Olivier spécialisée dans le camping-car de luxe, si le patron souhaite léguer l’entreprise à ses filles Manon et Pauline, il pense aussi à ceux qui prendront la relève du côté de l’atelier.

Dans l’Oise, sur une aire de service de camping-car, la famille de Jessica et Thomas voit tout en double avec deux parents, deux enfants, deux chiens et deux camping-cars pour un voyage à travers toute l’Europe qui a duré 6 mois… Et 14 400 kilomètres plus tard, c’est l’avant-dernier jour de cette incroyable aventure sauf pour les grands-parents Micheline et Patrick qui doivent rentrer en Normandie…

Enfin, la petite tribu normande de Christelle et Jérôme a descendu toute la côte Atlantique jusqu’à atteindre les Pyrénées espagnoles. À quelques jours du retour à la maison, la famille a décidé de poser ses quatre roues dans un célèbre zoo de la Sarthe.

Épisode 6

La famille de Stéphanie et Maxence a décidé de passer la dernière journée des vacances dans un parc d’attraction situé dans l’Aube. Alors que leur camping-car attend sagement sur le parking, c’est parti pour une journée de folie !

De leur côté, Christelle et Jérôme ont achevé leur premier voyage en camping-car, mais l’expérience a été tellement concluante qu’ils décident de se rendre au Salon du Bourget pour partir à la recherche de la petite sœur de leur camping-car Biscotte… un futur van aménagé ? D’ailleurs, sur ce Salon des Véhicules de Loisirs, ils feront la rencontre de Cyril qui, avec ses amis et collègues Marie, Hedi et Kevin, compte tout donner pour vendre un maximum de camping-cars !

Enfin, de son côté, Olivier se rend sur le plus grand salon spécialisé d’Europe, à Düsseldorf, et laisse ses filles Manon et Pauline gérer seules la boutique. La succession est en marche !